ALUNOS DA ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA SE APRESENTAM NO TEATRO MUNICIPAL HOJE

A Escola das Artes de Jaguariúna realiza nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, às 19h, apresentações artísticas com alunos do projeto. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Dona Zenaide, com entrada gratuita. O tema é Novembro Azul.

A Escola das Artes de Jaguariúna realiza um trabalho cultural com crianças e alunos desde 2010. Entre os cursos oferecidos estão: música, artes visuais, artes da cena, idiomas, pilates, gastronomia, capoeira, decoração, maquiagem artística, libras, mídias digitais, perfumaria e empreendedorismo feminino.

O projeto atende a mais de 4 mil alunos, de 4 a 90 anos de idade, em mais de 40 cursos gratuitos.