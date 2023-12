Alunos das redes Municipal e Particular de Ensino receberam o certificado do PROERD 2023

A Polícia Militar do Estado de São Paulo juntamente com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Pedreira, realizaram na noite de 08 de dezembro, a entrega dos diplomas aos alunos do 5º ano das redes Municipal e Particular de Ensino formandos do PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas 2022.

Segundo informou o instrutor do PROERD em Pedreira, Cabo PM Marcos Antônio Ascêncio, o Programa nasceu nos Estados Unidos em 1983 e atualmente vem sendo aplicado em mais de 90 países. “O Programa é ministrado por policiais fardados, fazendo uso de 10 aulas, durante 10 semanas, ocupando um trimestre todo no interior das escolas, criando com isso um grande elo de confiança, amizade e carinho entre os instrutores e alunos. Em Pedreira, o PROERD foi implantado no ano de 1998, e comemorou nesta edição 25 anos”, destacou na ocasião o Cabo PM Marcos Ascêncio.

Na sexta-feira, 08 de dezembro, aconteceu a solenidade de formatura dos alunos nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, contando com as presenças do Tenente da Polícia Militar Madson, Prefeito Fábio Polidoro, vereadores Claudinho Cassiani, Jedson Panegassi, Rafinha Cavenaghi e Nenê do Pirajá, Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, ex-instrutores do PROERD Luis Paulo Gasparini, Tenente Marcos Cesar Terin Viotto, Sargento Reinaldo de Assis Pereira, ex-secretária de Educação e vice-prefeita da época de implantação Maria Elisa Vicentin Pintor (Bila), Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira Ângelo Raul Cranchi Junior, Diretor da Via Brasil Silvio Ferreira, Gestora da Faculdade Unicessumar Fernada Ferreira, diretoras, professores, pais, familiares e convidados especiais.

Com a participação especial do Mascote do PROERD, o leão Daren, os alunos adentraram ao Ginásio de Esportes acompanhados de suas professoras, onde realizaram o Juramento, proferido pela aluna Brenda Gabriely Reis Chagas, da Escola Professor José Jurandyr Piva.

“Educação, através do PROERD, religião e família, são os pilares para o trabalho de combate e conscientização contra as drogas. Nossos parabéns primeiramente aos alunos, ao instrutor Cabo PM Marcos Ascêncio, Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, professores, coordenadores e diretores pelo apoio ao projeto de imensa relevância”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Mariangela Rodrigues, secretária de Educação, enfatizou ainda que nesta edição mais de 600 alunos, das redes Municipal e Particular de Ensino, estiveram recebendo seu Certificado do PROERD. “A formatura é um momento muito especial para cada aluno, o curso é ministrado por Policial Militar fardado por 10 aulas, ou seja, 10 semanas. Durante todo um trimestre este Policial Militar ocupa o interior das escolas, criando um grande elo de confiança, amizade e carinho com os alunos”, enfatizou a Secretária Municipal Mariangela Rodrigues.

Segundo informou o instrutor e coordenador do PROERD, Cabo PM Ascêncio, na cidade de Pedreira, cerca de 15 mil alunos já passaram pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas. “Neste momento quero agradecer o importante apoio que recebemos para levar até os alunos este Programa da Polícia Militar, especialmente o nosso Prefeito Fábio Polidoro, Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, Esporte Clube Santa Sofia, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Floricultura Flora, Plásticos Rainha, Loja Maçonica Coronel João Pedro de Godoy Moreira, Plásticos MB, Inplast, SR Imagens Estilizadas, Rotary Club de Pedreira, Rischioto, a instrutora do PROERD de Mogi Mirim Soldado Jenifer e os policiais Reinaldo e Joseval, o PROERD acontece graças a parceria de vocês”, destacou na oportunidade o Cabo Ascêncio.

No final de cada curso do PROERD, os alunos fazem uma redação, onde demonstram o que aprenderam durante as aulas, após passar por uma avaliação dos professores, os melhores autores são premiados. “Nesta edição entregamos como prêmios, Medalha, Boné, Bolsa de Estudos da Via Brasil e Bicicletas”, ressaltou o Cabo Ascêncio.

Os vencedores foram os seguintes: Maria Eduarda Almeida (5º Ano A – Escola Airton Policarpo); David Gabriel da Silva Santos (5º Ano C – Escola Professor José Jurandyr Piva); Kael Lazarini (5º Ano II 9 Colégio DUX); Vitória Simão Biassi (5º Ano A – Escola Humberto Piva); Marcelly Lima Graciola (5º Ano B – Escola Maria Helena Ferraresso Armigliato); Ana Beatriz de Camargo Niero (5º Ano B – Escola Professor Arnaldo Rossi); Giovana Barbosa Beserra (5º Ano A – Escola Professora Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes); Lorena Maziero Mazolini (5º Ano 1 – Colégio Anglo); Ana Laura Miranda Romão (5º Ano B – Maria Elisa Vicentin Pintor).

Em comemoração aos 25 anos do PROERD em Pedreira, foram sorteados prêmios aos alunos presentes, sendo: Presente da SR Imagens Estilizadas – Luiza Barbosa Soares Almeida da Escola Professor Arnaldo Rossi; Bicicleta do Rotary Club de Pedreira – Yuri de Oliveira da Escola Humberto Piva; Bicicleta da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – Manuela Mendes da Escola José Jurandyr Piva; Bicicleta do Portuga Supermercado – Eloa Xavier da Escola Humberto Piva; Bicicleta da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – Laura dos Santos Franca de Lima – Escola Maria Helena Ferraresso Armigliato; Bicicleta da empresa Rischioto – Manuel Rebonato – Escola Professor Arnaldo Rossi; Curso da Via Brasil – Vitória Vazan – Escola Maria Helena Ferraresso Armigliato.

Entre os professores foram sorteados três pelúcias do Daren – Mascote do PROERD, oferecimento da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, as ganhadoras foram: Giovana Marson S. Sapata – 5º Ano A – Escola Professora Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes; Márcia Regina Fabrin – 5º Ano A – Escola José Jurandyr Piva; Eduarda Moschetto – 5º Ano D – Escola José Jurandyr Piva.

A solenidade foi encerrada com todos os formandos, juntamente com os instrutores Cabo PM Ascêncio, Luis Paulo Gasparini, Tenente Marcos Cesar Terin Viotto, Sargento Reinaldo de Assis Pereira e Soldado Jenifer, além de professores e diretores, cantando com entusiasmo e alegria a Canção do PROERD.