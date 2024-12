ALUNOS DO PROJETO GURI ENCERRAM 2º SEMESTRE COM APRESENTAÇÃO MUSICAL

Os alunos do polo do Projeto Guri de Santo Antônio de Posse, realizaram na noite da sexta-feira, 26 de novembro, no salão de eventos do Centro Múltiplo do Idoso, uma emocionante apresentação de encerramento do 2º semestre de 2024, do programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse e patrocínio da BASF.

Com muita música, talento e dedicação, os estudantes encantaram o público presente, transformando a noite em um espetáculo inesquecível. Cada apresentação foi um reflexo do esforço e aprendizado ao longo do semestre, evidenciando o impacto positivo da música na vida de nossos jovens.