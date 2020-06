Ambulatório Municipal ficará fechado por 10 dias após funcionários testarem positivo para Covid-19 – Santo Antônio de Posse

De acordo com comunicado da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, o Ambulatório Municipal terá suas atividades suspensas por 10 dias, de 24 de junho a 03 de julho. A decisão foi tomada por precaução após dois funcionários testarem positivo para Covid-19.

O prédio ficará fechado para desinfecção e as consultas agendadas serão remarcadas. A prefeitura frisou no comunicado que os funcionários que testaram positivo não são moradores de Santo Antônio de Posse e, portanto, não entram na contagem de casos do município.

O comunicado pede a todos que continuem seguindo as medidas de prevenção e que evitem aglomerações. O uso da máscara de proteção é indispensável ao sair de casa.