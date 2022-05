Americana recebe Festival do Torresmo neste final de semana

A cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, vai receber no próximo final de semana, entre sexta-feira e domingo, com entrada gratuita, o Festival do Torresmo. O evento vai acontecer na FIDAM (Feira Industrial de Americana), localizada na Rua Emílio Leão Brambilla, 86 – Jardim Santana. A realização da festa é da Comedoria na Praça.

O Festival do Torresmo é uma feira gastronômica itinerante. O cardápio conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também apresenta gastronomia diversificada, como, por exemplo, costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, milk shake e cerveja artesanal.

A programação de shows é diversificada passando por vários estilos. Destaque para atrações como a banda 220 Voltz, cover da banda Capital Inicial que irá se apresentar na sexta-feira, às 20h; Nova Legião, cover da Legião Urbana faz show, às 16h, no sábado, assim como Vim de Marte, cover da banda Barão Vermelho, às 20. No domingo, às 12h, tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana, e às 20h, show com Maiores Abandonados, cover de Cazuza.

Também estará à disposição das crianças uma área kids com os maiores brinquedos infláveis do Brasil (brinquedos com até mais de 200m2), além de performances circenses (perna de pau, palhaço, etc).

Para mais informações sobre o evento, acompanhe nas redes sociais: @festivaldotorresmoautentico