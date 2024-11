Amparo fatura 17 troféus no Campeonato Brasileiro da Bandas e Fanfarras

Dezessete troféus, entre individuais e coletivos, marcaram a participação da Bamma – Banda Municipal de Amparo, da Escola das Artes, no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, promovido pela prefeitura.

A competição foi realizada no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, o Bolão, no Jardim Camandocaia, com as melhores bandas e fanfarras do Brasil.

Na competição, a Bamminha, projeto com músicos mirins da Escola das Artes da Prefeitura de Amparo foi vice-campeã. A segunda colocação também foi atingida com a Bamma, no Druum Corps. O terceiro troféu coletivo foi garantido com o bronze em Marchind Band.

Nas premiações individuais, Amparo teve as primeiras colocações em Balisa Infantil, com Fernanda Ventura, Mor de Comando, com Isabely, Mor de Comando Drumm Corps, com Yasmin, Balisador Masculino, com Miguel, Pelotão Cívico e Corpo Coreográfico, com a Bamminha.

Os segundos lugares foram conquistados com Yasmin, no Druum Corps e na mesma categoria, com o Pelotão Cívico.

Também foram premiadas Fernanda Ventura, Balisa Senior, Mór de Comando, no Druum Corps, com Yasmin, Rafael, com o Marching Band e a Bamma, como Pelotão Cívico, mesma disputa.

Organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), o evento reuniu cerca de 3 mil músicos de 10 estados brasileiros, com a participação de 47 corporações musicais na modalidade marcha.

“Fechamos o ano com chave de ouro. Claro, importante é levarmos a arte para a rua e trazermos eventos que agreguem ao Município, visando também o fomento do Turismo. A Escola das Artes, que planejamos com o prefeito Carlos Alberto é uma referência na região e a Bamma, com certeza crescerá cada vez mais”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.