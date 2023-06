Amparo fez rodada pela Copa Jaguariúna e ADR de voleibol

A equipe de voleibol feminino 66+ da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo disputou jogos na sexta-feira, pela Copa Jaguariúna.

Na sexta-feira, 23, jogando no Ginásio Poliesportivo do Centro Esportivo do Trabalhador, a equipe bateu Jaguariúna por 2 sets a 0 e foi derrotada por Paulínia, pelo mesmo placar. [17:38,

Vanda, Rita Bianchini, Jacira, Meg, Marli Sala, Carminha, Cali, Dirce Frizzo, Cristina, Heloisa, Lilia, Maria Vezzan e Luiza jogaram por Amparo

No domingo, 25, pela Copa ADR – Associação Desportiva Regional, o voleibol 50+, jogou no Ginásio do Jardim Figueira e venceu São José do Rio Pardo e Aguaí, e em seguida, contabilizou uma derrota para Itapira.

Dinorah, Claudia Kosque, Léia, Marleni, Cláudia Frazao, Mara, Dulceia, Cristina Souza, Fátima, Edilaine, Roseli, Meg e Carminha, jogaram por Amparo. Em ambos os jogos, a técnica foi a professora Cassandra.

