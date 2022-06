Amparo recebe Exposição Interestadual Mangalarga

O Núcleo de Amparo do Cavalo Mangalarga realiza entre os dias 23 e 26 de junho a Exposição Interestadual Mangalarga do Núcleo de Amparo, interior de São Paulo.

Tradicional na região, a etapa, que conta com o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo da Raça Mangalarga (ABCCRM), será realizada no Centro Hípico Hipocampo e reunirá provas de Marcha e Morfologia.

A expectativa da organização é receber mais de 500 pessoas visitando a exposição por dia, com competidores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. “As expectativas são muito positivas, a procura pelas inscrições estão muito altas e estamos muito animados”, comemora Rodrigo Berti.

A etapa contará com quatro jurados, sendo dois para as provas de Marcha (André Fleury Azevedo Costa e Pedro Henrique Bueno de Camargo) e dois para as provas de morfologia (Felipe Amorim Caetano de Souza e Jorge Eduardo Cavalcante Lucena).

A etapa será transmitida ao vivo pelo aplicativo Ride2Play, primeiro streaming de cavalos do país, com narração e comentários de Eduardo Grespan e Marcelo Cerqueira.

Cronograma Exposição Interestadual Mangalarga

23/06 – Entrada dos animais

24/06 – Início dos julgamentos

26/06 – Final dos julgamentos

Leilão Mangalargão

Além das tradicionais provas de marcha e morfologia que encantam os entusiastas da raça, o público que estiver prestigiando a Interestadual poderá ainda acompanhar a tradicional 31ª edição do Leilão Mangalargão, que será realizado no sábado, (25).

“Preparamos o cronograma da etapa para encaixar a transmissão deste grande leilão da raça, pretendemos encerrar a exposição no dia 25 pelo menos 2 horas antes do início do leilão, o público poderá acompanhar todos os lances e lotes através de um telão que disponibilizaremos durante a etapa”, enfatizou Berti.

Serão ofertados 28 lotes, com o melhor da genética e da morfologia conquistado pelo criatório da Família Junqueira nestes longos anos de trabalho árduo em prol da raça.

A Exposição Interestadual Mangalarga do Núcleo de Amparo está com as inscrições abertas e elas podem ser realizadas através dos e-mails francisco.bezerra@abccrm.com.br / lucas.diniz@abccrm.com.br ou pelo telefone: 11 98801-3540.