Após dez anos de sua estreia, Wesley Safadão retorna ao Jaguariúna Rodeo Festival

Cantor retorna ao festival no dia 18 de setembro, ao lado de Natanzinho Lima, para uma noite de forró, piseiro e grandes sucessos

Créditos: Divulgação

Dez anos após sua estreia no Jaguariúna Rodeo Festival, Wesley Safadão retorna ao evento como um dos destaques da 37ª edição, que acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro, na Red Eventos. O artista sobe ao palco no dia 18, ao lado de Natanzinho Lima. Consolidado como um dos principais nomes da música brasileira, Safadão volta ao palco que marcou o início de sua trajetória no festival.

Wesley Safadão chega ao festival com um repertório que passeia entre o piseiro, o forró e os grandes sucessos que marcaram sua trajetória. “Jaguariúna sempre teve uma energia diferente pra mim. Voltar pra esse palco é voltar para um lugar que faz parte da minha história, de tantos momentos especiais que já vivi na música. Tô feliz demais em reencontrar essa galera e podem ter certeza, vai ser uma noite inesquecível!”, afirma Wesley Safadão.

Para Gui Marconi, vice-presidente do Grupo DVT, empresa responsável pelo Jaguariúna Rodeo Festival e pelo Circuito Sertanejo, a presença do artista reforça a grandiosidade de sua carreira. “É interessante ver a proporção que tomou a carreira do Safadão, que em um intervalo de dez anos se apresenta mais uma vez no auge em Jaguariúna, agora ao lado um novo grande artista de sucesso de seu escritório.”, conta.

O Jaguariúna Rodeo Festival reúne grandes nomes da música e as principais provas de arena em uma celebração do gênero no Brasil. Luan Santana, Natanzinho Lima e agora o Panda sãoos primeiros nomes confirmados. Os ingressos estão à venda pelo site da Total Acesso, com opções em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2026

Data: 18, 19, 25 e 26 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 37 anos em 2026, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pelo Grupo DVT. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo e da música brasileira na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT – com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.

Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a gestão de dados, marketing de influência, operação de alimentos e bebidas, tecnologia, e ativações de marcas. Com sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Ribeirão Rodeo Music, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, ClanDVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).