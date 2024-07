Arrecadação de lacres de alumínio resulta em nova cadeira de rodas para Santa Casa

Ação foi idealizada por colaboradores do próprio hospital e contou com a ajuda dos colegas de trabalho e comunidade

Uma campanha feita por colaboradores da Santa Casa de Mogi Mirim resultou em uma nova cadeira de rodas para o hospital. O equipamento foi obtido com a troca de 90 quilos de lacres de alumínios, retirados de latas de refrigerantes e cerveja. A campanha, que teve início em janeiro deste ano, também envolveu amigos e parentes dos colaboradores.

Segundo Claudinei Garcia, coordenador de RH (Recursos Humanos) da Santa Casa e de Marílhia Gabriela da Silva psicóloga do mesmo hospital, também houve doações de pessoas da cidade, que entenderam a importância dessa campanha. Com garrafas pets cheias de lacres, os dois procuraram o Instituto Encurtando Caminhos, de Boituva (SP).

Esta instituição, em apenas 5 anos de existência, já recebeu aproximadamente 350 milhões de lacres de alumínio e doou mais de 1.000 cadeiras de rodas. A entrega da cadeira aconteceu no último dia 19, na Santa Casa. Contentes com o resultado, Marílhia e Claudinei contam que também tiveram a ajuda do Instituto “Maurício de Souza”, de São Paulo, por meio do programa “Lacre Solidário”.

Os dois já planejam o início de outra campanha e, novamente, contam com o engajamento de colaboradores da Santa Casa e munícipes na arrecadação dos lacres. Depois de entregues, os lacres das latinhas são vendidos a empresas de reciclagem que, por sua vez, repassam às fundições que transformam esse material em barras de alumínio. Terminado esse processo, o alumínio retorna à cadeia de produção. O Brasil é o líder mundial em reciclagem de latinhas e lacres de alumínio do mundo, com quase 98% de reaproveitamento. O país superou Japão e EUA.