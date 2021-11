Artur Nogueira é a 4ª cidade com melhor índice de segurança do Brasil

Dados são da pesquisa anual do Ranking Connected Smart Cities de 2021, da Urban Systems

Artur Nogueira (SP) apareceu em 4º lugar entre as cidades do Brasil com melhor índice de segurança. Os números foram revelados pela pesquisa anual do Ranking Connected Smart Cities de 2021, da Urban Systems.

Das 100 cidades ranqueadas, 48 são cidades de porte médio (de 100 a 500 mil habitantes), 30 de porte pequeno (de 30 a 50 mil habitantes), enquanto 22 cidades são grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes.

Lucas Sia (PSD) acredita que esse é um resultado de um trabalho constante de proteção aos moradores da cidade. “É um trabalho em conjunto que nos coloca em destaque no cenário nacional. Obrigado a cada agente de segurança que tem feito a diferença. Comemoro e lembro a todos que continuaremos em busca de melhorias na área da segurança e demais setores do município”, exclama.

O secretário de Segurança dr Roberto Daher comemorou. “Quero parabenizar toda equipe da Polícia Municipal de Artur Nogueira pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município”, disse.

Confira o ranking das 20 melhores cidades:

POSIÇÃO MUNICÍPIO (UF) NOTA 1ª São Caetano do Sul (SP) 4,595 2ª Ipojuca (PE) 4,547 3ª Vinhedo (SP) 4,482 4ª Artur Nogueira (SP) 4,477 5ª Cabreúva (SP) 4,463 6ª Campos do Jordão (SP) 4,357 7ª Santana de Parnaíba (SP) 4,355 8ª Boituva (SP) 4,237 9ª Campo Grande (MS) 4,224 10ª Itu (SP) 4,206 11ª Corumbá (MS) 4,196 12ª Crateús (CE) 4,109 13ª Cotia (SP) 4,093 14ª São Bernardo do Campo (SP) 4,052 15ª Guarujá (SP) 4,051 16ª Limeira (SP) 4,043 17ª Belo Horizonte (MG) 3,97 18ª Porto Feliz (SP) 3,959 19ª Cajamar (SP) 3,946 20ª Mariana (MG) 3,92

Para ranquear as cidades, a pesquisa considera seis indicadores, como número de homicídios, mortes no trânsito, despesa com segurança, número de policiais por habitantes, possuir um centro de controle de operações e monitoramento de áreas de risco.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira