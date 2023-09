ARTUR NOGUEIRA EMPREGA – Vagas atualizadas

VAGAS PAT – DE 20 A 27/09/2023

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, SALÁRIO R$ 3.500,00 + CESTA BÁSICA + AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS, SERRALHERIA, SOLDA, PARTE ELÉTRICA, PINTURA, ETC.

CNH A/B, SALÁRIO R$ 1.800,00 + VALE ALIMENTAÇÃO DE R$300,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

SOLDADOR/SERRALHEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA, SALÁRIO R$ 2.568,34 + VALE ALIMENTAÇÃO + PLANO ODONTOLÓGICO + AUXÍLIO TRANSPORTE.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH A/B/D, MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES CAÇAMBA, SALÁRIO R$4.800,00 + VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

MECÂNICO DIESEL

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 3.500,00 + COMISSÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

MECÂNICO DIESEL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH B, MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SALÁRIO R$ 3.000,00.

MECÂNICO DIESEL

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , CNH C, VALE ALIMENTAÇÃO, SALÁRIO À COMBINAR – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18 ANOS, SALÁRIO R$ 1.505,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

PINTOR ELETROSTÁTICO

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , REALIZAR PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E ZELAR PELA LIMPEZA DO AMBIENTE DE TRABALHO E FERRAMENTAS, SALÁRIO R$ 1.847,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA, – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

AJUDANTE DE MONTAGEM

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SALÁRIO R$1.320,00 + VALE REFEIÇÃO R$ 138,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

MOTORISTA TOCO E TRUCK

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH C/D, HORÁRIO VARIÁVEL, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, AUSENTAR-SE DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 2.500,00 + PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO + VALE ALIMENTAÇÃO.

MOTORISTA CARRETEIRO

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH E, HORÁRIO VARIÁVEL, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, AUSENTAR-SE DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 3.500,00 + PLANO DE SAÚDE + VALE ALIMENTAÇÃO + PLANO ODONTOLÓGICO.

MOTORISTA

01 VAGA

ENSINO MÉDIO,CURSO MOOP

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, REALIZAR ENTREGAS, ACOMPANHAR E CONFERIR A CARGA/DESCARGA DOS PRODUTOS ,CNH C OU E, SALÁRIO R$ 2.300,00 + PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO + VALE ALIMENTAÇÃO + PPR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TRATORISTA

01 VAGA

NÃO EXIGIDA

EXPERIÊNCIA COM PLANTIO E MUDAS DE HERBICIDAS, REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM TRATORES E IMPLEMENTOS , CNH B, DISPONIBILIDADE VIAGENS E PARA AUSENTAR-SE DE SEU DOMICILIO, SALÁRIO R$2.800,00 +VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 120,00 + REFEIÇÃO NA EMPRESA + TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA E BONIFICAÇÕES

TRATORISTA 1

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , CNH – B (DESEJÁVEL D), SALÁRIO À COMBINAR, PLANO DE SAÚDE UNIMED + ODONTOLÓGICO UNIODONTO + CONVÊNIO COM FARMÁCIA, 70% DE REEMBOLSO (FUNCIONAL CARD)+VALE ALIMENTAÇÃO R$ 611,88, SODEXO PASS, PPR, SEGURO DE VIDA E REFEIÇÃO NA EMPRESA. – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS, ENG. COELHO E S. B. D’OESTE

ELETRICISTA – AUTOMÓVEIS

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH B, SALÁRIO R$ 4.200,00 + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + COMISSÃO

MECÂNICO DE AUTOS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO À COMBINAR. SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO À COMBINAR. SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

SERRALHEIRO – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CONHECER BEM PERFIS DE ALUMÍNIO, USINAGEM, RELAÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM DE ESQUADRIAS. SALÁRIO R$ 3.000,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE SERRALHEIRO – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

SABER REALIZAR CÁLCULOS, CONHECER DE UNIDADES MÉTRICAS. SALÁRIO R$ 1.302,00 (DURANTE EXPERIÊNCIA DE 90 DIAS) E R$ 1.702,00 (NA EFETIVAÇÃO). SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE MONTADOR E INSTALADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

SABER REALIZAR CÁLCULOS, CONHECER DE UNIDADES MÉTRICAS. SALÁRIO R$ 1.302,00 (DURANTE EXPERIÊNCIA DE 90 DIAS) E R$ 1.702,00 (NA EFETIVAÇÃO). SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

BALCONISTA

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, VALE REFEIÇÃO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO, SALÁRIO R$ 1.790,00 – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

05 VAGAS

ENSINO MÉDIO

TER EXPERIÊNCIA COM PLÁSTICO SERÁ UM DIFERENCIAL, ESCALA 12×36, REVEZAMENTO DE HORA EM HORA ENTRE COLABORADORES, FAZER RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO, LIMPEZA DE MÁQUINAS E TELAS, ABASTECER AS MÁQUINAS, INSPECIONAR, EMBALAR, PALETIZAR E IDENTIFICAR A PRODUÇÃO FEITA, AUXILIAR NA TROCA DE MOLDES OU MANUTENÇÃO MECÂNICA, DAR SUPORTE AO OPERADOR, REALIZAR MOAGEM DE REFUGOS, TICKET REFEIÇÃO R$ 17,03 (POR DIA), TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 106,46 + VALE TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO. SALÁRIO R$ 1.977,36 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

05 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH A/B – PRECISA DE VEÍCULO PARA TRABALHAR, CESTA BÁSICA, AUXÍLIO COMBUSTÍVEL E PLR, SALÁRIO R$ 1.997,36 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E HOLAMBRA.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA EM TER TRABALHADO COM PINTURA, AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA NA PRODUÇÃO, APRENDER A OPERAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, AJUDAR A CARREGAR E DESCARREGAR CAMINHÕES QUANDO SOLICITADO, SALÁRIO R$ 1.847,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA EM TER TRABALHADO EM LINHA DE PRODUÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

AUXILIAR DE MECÂNICO GERAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO + CURSO EXTRACURRICULAR

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH A/B FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARO E MONTAGEM EM MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS. TRANSPORTAR, E DEPOIS GUARDAR, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O TRABALHO, FAZER A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS. SALÁRIO R$ 2.000,00 + PRÊMIO + AUXÍLIO TRANSPORTE. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E HOLAMBRA.

ELETRICISTA – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , TER DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 2.061,40 +30% DE PERICULOSIDADE, SEGURO DE VIDA – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

OPERADOR DE COLHEDORA

12 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , CNH – D, SALÁRIO À COMBINAR, PLANO DE SAÚDE UNIMED + ODONTOLÓGICO UNIODONTO + CONVÊNIO COM FARMÁCIA, 70% DE REEMBOLSO (FUNCIONAL CARD)+VALE ALIMENTAÇÃO R$ 611,88, SODEXO PASS, PPR, SEGURO DE VIDA E REFEIÇÃO NA EMPRESA. – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS, ENG. COELHO E S. B. D’OESTE

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH D, SALÁRIO R$ 4.000,00 – VALE ALIMENTAÇÃO + PLANO DE SAÚDE. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, JAGUARIÚNA, SUMARÉ, MOGI MIRIM E MOGI GUAÇÚ.

TRABALHADOR RURAL

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COM PLANTIO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS, AUSENTAR-SE DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, FAIXA SALARIAL R$1.500,00 À R$1.910,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + REIFEIÇÃO PELA EMPRESA + TRANSPORTE PELA EMPRESA + SEGURO DE VIDA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

MOTORISTA DE CAMINHÃO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, EXPERIÊNCIA NA COOPERATIVA VELLING, CNH D, SALÁRIO A COMBINAR, TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA -, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR, PREPARAR PEÇAS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, INSPECIONAR E TESTAR O FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA OBRA, SALÁRIO A COMBINAR , VA R$ 200,00 + VC R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO + CURSO DE CLIMATIZAÇÃO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, NR 10, , CNH A/B OU B, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE AR CONDICIONADO DAS ÁREAS DA ORGANIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO, VERIFICAR EVENTUAIS VAZAMENTOS E DANOS ELÉTRICOS DOS EQUIPAMENTOS, LIMPA E TROCA DE FILTROS, SOLDAR EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, ABASTECER O GÁS, SALÁRIO A COMBINAR + 30% DE PERICULOSIDADE + VA R$ 200,00 + VC R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH B, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR, EXECUTAR NIVELAMENTO DE TERRENO, ACABAMENTO EM TALUDES E RAMPAS, MANUTENÇÃO BÁSICA DE MÁQUINAS, REMOVER SOLOS, ATERROS E EXECUÇÃO DE RAMPAS E ACESSOS, TRATAMENTO DE SOLOS DESCOMPACTADOS, SALÁRIO A COMBINAR + VA R$ 200,00 + VC R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

PEDREIRO

04 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, MANUTENÇÃO PREDIAL DE OBRAS EM GERAL, ESTUDAR AS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO, INTERPRETANDO ESBOÇO, MODELO OU ESPECIFICAÇÕES PARA ESTABELER A SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES A SEREM EXECUTADAS, ASSENTAMENTO DE BASES DE CONCRETO, CHAPISCO, REBOCO, MUROS DE ALVENARIA : BLOCO OU TIJOLOS, CNH A/B OU B, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR. SALÁRIO A COMBINAR, VALE ALIMENTAÇÃO R$ 200,00, VALE COMBUSTÍVEL R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA, PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

AJUDANTE DE ELETRICISTA

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

MONTAGEM DE USINA SOLAR, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 6,52/HORA + 30% COM HORAS EXTRAS. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

PEDREIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

CONSTRUÇÃO DE FORMAS E SERVIÇOS CIVIS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 10,00/HORA + 30% COM HORAS EXTRAS. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

SOLDADOR

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

ELETRICISTA

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

CALDEIREIRO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA , TER DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1.977,00 +30% DE PERICULOSIDADE, SEGURO DE VIDA – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

VENDEDOR

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, ATENDER O CLIENTE, FINALIZAR O PEDIDO E ORGANIZAR O SETOR DA LOJA, SALÁRIO R$ 2.020,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 260,00 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E VIZINHAS DE HOLAMBRA.

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, SALÁRIO R$ 1.539,00 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA, STO ANTONIO DE POSSE E COSMÓPOLIS.

TRABALHADOR RURAL

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA, COLETA DE MUDAS, CUIDADOS DE CULTIVO, PLANILHAS, SALÁRIO R$ 1.674,03 + VALE ALIMENTAÇÃO + FRETADO + SEGURO DE VIDA + OPORTUNIDADE DE BÔNUS POR DESEMPENHO,

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TÉCNICO AGRÍCOLA

01 VAGA

TÉCNICO OU SUPERIOR

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CONHECIMENTO AGRÍCOLA E IRRIGAÇÃO DE PLANTAS, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO, SALÁRIO R$ 2.500,00 + CESTA BÁSICA.

ASSISTENTE DE COMPRAS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH AB, VEÍCULO PARA TRABALHAR, SOLICITAR ORÇAMENTOS, ANALISAR E NEGOCIAR AS MELHORES PROPOSTAS, EMITIR PEDIDOS DE COMPRAS DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA PRODUÇÃO DE FLORES, MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DE LIMPEZA, COORDENAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DA ÁREA, AUXÍLIO COMBUSTÍVEL + VALE ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA E OPORTUNIDADE DE BÔNUS SEMESTRAL, SALÁRIO R$2.000,00. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E PROXIMIDADES DE HOLAMBRA.

ARTE FINALISTA

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, EXPERIÊNCIA EM COREL DRAW, DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA BANNER, PLACAS, FACHADAS E ADESIVOS EM GERAL, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO, REALIZAR VIAGENS E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$2.300,00 (INICIAL) + VALE TRANSPORTE, MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO + CURSO EXTRACURRICULAR

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, FATURAMENTO, LANÇAMENTO DE ORÇAMENTOS E CONFERÊNCIA DE DADOS, SALÁRIO R$1.700,00 + PRÊMIO RS 150,00 + FRETADO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

VENDEDOR(A)

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1.800,00 + COMISSÃO. SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

VENDEDOR(A)

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, SALÁRIO R$ 2.150,00 + COMISSÃO – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

01 VAGA

ENSINO MÉDIO – CURSANDO TÉCNICO EM QUÍMICA – CQR ATIVO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO, SALÁRIO A COMBINAR + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE COMBUSTÍVEL + REFEITÓRIO NO LOCAL + ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR. SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

COSTUREIRA

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO FARMÁCIA. SALÁRIO R$2.158,00, MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.

ANALISTA DE PCP

01 VAGA

TÉCNICO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, SALÁRIO A COMBINAR, REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA +CONVÊNIO COM FARMÁCIA + CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENGENHEIRO COELHO.

CAIXA

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, ATENDER O CLIENTE E FAZER O FECHAMENTO DO PEDIDO, SALÁRIO R$ 2.025,27 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 260,00 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E VIZINHAS DE HOLAMBRA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 1.500,00

ZELADOR(A)

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CUIDAR DO CANTEIRO DE OBRAS E REPÚBLICAS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$1.581,80

EMPREGADA DOMÉSTICA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

LAVAR, PASSAR, LIMPAR A CASA E SABER COZINHAR O BÁSICO. SALÁRIO R$ 1.350,00 – SOMENTE MORADORAS DE ARTUR NOGUEIRA

BALCONISTA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR NO ATENDIMENTO AO CLIENTE, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. SALÁRIO R$ 1.539,00 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA, STO. A. DE POSSE E COSMÓPOLIS.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – RURAL

40 VAGAS

FUNDAMENTAL

NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL) R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA E MARTIM FRANCISCO.

AUXILIAR DE PADARIA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR NO PREPARO DE PÃES, ROSCAS E BOLOS, ASSIM COMO ENFORNAR OS PÃES. SALÁRIO R$ 1.790,44 – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE AÇOUGUE

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA COMPROVADA, ATENDIMENTO AO CLIENTE, AUXILIAR O AÇOUGUEIRO NAS ATIVIDADES DE PREPARO DAS CARNES PARA COMERCIALIZAÇÃO, DESOSSA, IDENTIFICAR TIPOS, MARCAS, CORTAR, FATIAR E PESAR, SALÁRIO R$2.000,00 – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE HORTIFRÚTI

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, REPOR E SUBSTITUIR MERCADORIAS NAS GÔNDOLAS, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE HORTIFRÚTI – SALÁRIO R$ 1.790,44 – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.