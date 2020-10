Artur Nogueira registro nesta terça feira o 25º óbito por Covid – 19

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informa que na data de 27.10.2020 apresentou alteração no boletim oficial de COVID19, com 06 (seis) casos positivos que foram considerados CURADOS após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde, 06 (seis) casos suspeitos, 10 (dez) positivos e 11 (onze) casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeita.

Caso CURADO 1: Este de mulher de 51 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 11.10.2020. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 2: Este de mulher de 51 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2 com notificação em 16.10.2020. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 3: Este de mulher de 21 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 04.10.2020. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 4: Este de mulher de 59 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 11.10.2020. Realizado exame de teste rápido positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 5: Este de mulher de 54 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 11.10.2020. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 6: Este de mulher de 64 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 13.10.2020. Realizado exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso suspeito 1: Sendo de homem de 21 anos. Com histórico de doença cardiovascular. Referindo quadro de febre, tosse e alteração do paladar; foi coletado exame de RT PCR em 21.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 2: Sendo de mulher de 62 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, cefaleia e dificuldade respiratória; foi coletado exame de RT PCR em 26.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 3: Sendo de mulher de 21 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de coriza, cefaleia e alteração do olfato/paladar; foi coletado exame de RT PCR em 26.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 4: Sendo de mulher de 42 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse, cefaleia e dificuldade respiratória; foi coletado exame de RT PCR em 26.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 5: Sendo de homem de 19 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de tosse e dores musculares; foi coletado exame de RT PCR em 21.10.2020. No momento devidamente monitorado aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso suspeito 6: Sendo de mulher de 69 anos. Sem relato de comorbidades. Referindo quadro de alteração do olfato /paladar; foi coletado exame de RT PCR em 26.10.2020. No momento devidamente monitorada aguardando resultado de exame. Em isolamento domiciliar.

Caso positivo 1: Este de mulher de 44 anos. Sem relatos de comorbidades. Assintomática. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo com notificação em 26.10.2020 por contato com pessoa doente. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Terezinha Vicensotti – Bairro Jd Europa) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 2: Este de homem de 61 anos. Sem relato de comorbidades. Assintomático. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 26.10.2020. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Saciloto – Bairro Saciloto) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 3: Este de mulher de 64 anos. Sem relatos de comorbidades. Iniciou sintomas de febre, tosse, dor de garganta e cefaleia. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 26.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF São João dos Pinheiros – Bairro Nosso Sonho) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 4: Este de mulher de 37 anos. Sem relatos de comorbidades. Iniciou sintomas de dificuldade respiratória. Realizou exame de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 26.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Blumenau– Bairro Blumenau) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 5: Este de homem de 54 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de febre, tosse e dificuldade respiratória. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 26.10.2020. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Planalto – Bairro Saciloto II). Está internado no hospital de Paulínia.

Caso positivo 6: Este de homem de 37 anos. Com histórico de diabetes mellitus. Iniciou sintomas de tosse, dor na garganta e dificuldade respiratória. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF São João dos Pinheiros – Bairro São João dos Pinheiros) em isolamento domiciliar. Já constava no boletim como caso suspeito.

Caso positivo 7: Este de mulher de 52 anos. Sem relatos de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, dor na garganta e cefaleia. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Rural– Bairro Sitio Novo) em isolamento domiciliar. Já constava no boletim como caso suspeito.

Caso positivo 8: Este de mulher de 48 anos. Sem relatos de comorbidades. Iniciou sintomas de dor na garganta e cefaleia. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Planalto – Bairro Paineiras ) em isolamento domiciliar. Já constava no boletim como caso suspeito.

Caso positivo 9: Este de mulher de 80 anos. Sem relatos de comorbidades. Iniciou sintomas de febre, tosse e diarreia. Realizou exame RT PCR de Teste Rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Fazendinha). Está internada na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo. Já constava no boletim como caso suspeito.

Caso positivo 10: Este de mulher de 64 anos. Com histórico de doença cardiovascular e diabetes mellitus. Apresentou sintomas de febre, tosse e dificuldade respiratória. Foi realizado exame de teste rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 05.10.2020. Estava internada na UTI do Hospital São Lucas em Americana, com piora progressiva do quadro que levou a óbito em 25.10.2020. Já constava no boletim como caso suspeito.

Casos negativos: foram 11 casos, sendo 08 casos de mulheres e 03 casos de homens, que realizaram exames de teste rápido ou RT PCR para SARS COV2 com resultado negativo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Ressaltamos que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.