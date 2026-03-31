Artur Nogueira: Reservatório de água solicitado pelo vereador Beto Baiano é concluído no Jardim Sacilotto II

Indicação 144 foi apresentada no ano de 2022 pelo parlamentar

A população do bairro Jardim Sacilotto II, em Artur Nogueira, passou a contar com um importante reforço no abastecimento de água. Foi concluída no início de 2026, a construção de um reservatório com capacidade para 1.500.000 litros, obra que atende à Indicação nº 144/2022, de autoria do vereador Beto Baiano (PRD).

A proposta, apresentada ainda em 2022, tinha como objetivo minimizar os frequentes problemas de falta de água enfrentados pelos moradores, especialmente durante os períodos de estiagem. Com a entrega do reservatório pelo Executivo Municipal, em parceria com a autarquia SAEAN (Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira), a expectativa é de maior regularidade no fornecimento e melhoria significativa na qualidade de vida das famílias da região.

De acordo com a administração municipal, o novo sistema permitirá maior capacidade de armazenamento e distribuição, reduzindo os impactos causados pela alta demanda e pela escassez hídrica em épocas mais secas do ano.

O vereador Beto Baiano destacou a importância da obra e agradeceu à gestão municipal pela execução do projeto.

“Essa é uma conquista muito importante para os moradores do Jardim Sacilotto II e do Coração Criança. Desde 2022 venho acompanhando de perto essa demanda, que era um pedido urgente da população. Quero agradecer ao prefeito Lucas Sia (PL) e a toda equipe do SAEAN por atenderem essa indicação e tornarem esse sonho realidade. Agora, muitas famílias terão mais tranquilidade, principalmente nos períodos de estiagem”, afirmou o parlamentar.

A entrega do reservatório representa mais um avanço na infraestrutura urbana do município, reforçando o compromisso do poder público com melhorias no sistema de abastecimento e no bem-estar da população.