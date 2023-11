Artur Nogueira segue Estado e prorroga Campanha de Multivacinação até 15 de novembro

Objetivo é aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico; Confira os sete postos disponíveis

Seguindo o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Multivacinação até 15 de novembro. O objetivo é aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico.

A campanha é voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos, abrangendo o público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Os imunizantes estão disponíveis nas seguintes salas de vacinação: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Jardim do Lago, USF São Vicente, USF Coração Criança, UBS Terezinha Vicensotti e UBS Espaço Mãe e Filho.

Milena Sia Perin, responsável técnica pela equipe de enfermagem, destaca a importância da participação dos pais e responsáveis: “É fundamental que os pais e mães levem seus filhos às UBSs portando as cadernetas de vacinação. Nossos técnicos avaliarão as doses necessárias para completar o esquema vacinal”, frisou.

As vacinas disponíveis na campanha incluem: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Penta (DTP/Hib/Hep. B); Pneumocócica 10-valente; Vacina Inativada Poliomielite (VIP); Vacina Oral Poliomielite (VOP); Vacina Rotavírus Humano (VRH); Menigocócica ACWY; Meningocócica C (conjugada); Febre amarela; Tríplice viral; DTP (tríplice bacteriana); Varicela; HPV quadrivalente; dT (dupla adulto); dTpa (DTP adulto).

É importante ressaltar que a disponibilidade das doses de vacina varia de acordo com a entrega realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.