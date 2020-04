Artur Nogueira tem 102 casos monitorados e 8 suspeitos de coronavírus

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, atualizou os números da pandemia de coronavírus no município. De acordo com as informações, o município tem 102 casos monitorados, oito suspeitos e um positivo.

Além disso, a cidade também registra dois casos negativos e dos monitorados nenhum foi descartado.