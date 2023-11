Ateliê Municipal promove nova edição de exposição e venda de produtos

As alunas do Curso de Pintura oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo realizam em dezembro uma nova edição de exposição e venda de suas peças na antiga Estação Fepasa, situada na Praça João Sarkis Filho, n° 205, no Centro.

Com orientações da professora Márcia Olympio, elas executam técnicas de pintura em materiais como tela, tecido, vidro e porcelana. “Além de divulgar o trabalho desenvolvido nas aulas do Ateliê Municipal, essa é uma excelente oportunidade das nossas alunas comercializarem suas peças”, disse a professora.

A abertura será no dia 5 de dezembro (terça-feira) das 12h30 às 16h30. No dia 6, quarta-feira, o horário será estendido em razão da Feira Noturna: das 12h30 às 20h30. E no dia 7, acontece o encerramento das 8h00 às 11h00.

A entrada para a exposição é gratuita. Os interessados nas Aulas de Pintura oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo podem entrar em contato pelo telefone (19) 3813.1090 para obter mais informações.