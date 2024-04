Ato Cívico celebra 75 anos de Artur Nogueira

Evento abre agenda especial no dia 10 de abril, às 8h, na Praça do Coreto

Artur Nogueira se prepara para celebrar 75 anos de muita história. As comemorações começam em 10 de abril, o dia oficial de aniversário, com um ato cívico na Praça do Coreto. O evento é aberto à população e tem início às 8h.

O prefeito Lucas Sia, o vice Davi Fernandes e as demais autoridades locais estarão presentes na solenidade. “Ao longo de 75 anos, o Berço da Amizade se consolidou como um município acolhedor e, a cada dia que passa, se destaca no cenário regional. É tempo de celebrarmos nossas conquistas”, declara Sia.

75 ANOS: CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10/04 – Quarta-feira

Ato cívico

Horário: 8h

Local: Praça do Coreto

10/04 – Quarta feira

Artur Fest: Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Elton John Cover

Horário: A partir das 19h

Local: Lagoa dos Pássaros

11/04 – Quinta-feira

Artur Fest: Cultura Rock Especial Aniversário de Artur Nogueira

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

12/04 – Sexta-feira

Artur Fest: Shows musicais – Banda Maria Lua

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

13/04 -Sábado

Artur Fest: Shows musicais

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Passeio ciclístico

Horário: A partir das 8h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Artur Fest: Shows musicais – Turma do Pagode

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

19/04 a 21/04 – Sexta-feira a domingo

Encontro Nacional de Motociclistas (Liberdade Motoclube)

Local: Balneário Municipal

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros