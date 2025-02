Aumento de Mortes por Dengue em Mogi Guaçu e Amparo: Autoridades Pedem Colaboração da População

Instituto Adolfo Lutz confirma mais óbitos e autoridades reforçam a urgência de ações contra o mosquito transmissor nas duas cidades

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta terça-feira (11) mais sete mortes por dengue em Mogi Guaçu, elevando para oito o número de óbitos pela doença na cidade em 2025. No mesmo dia, Amparo também anunciou mais dois óbitos, somando três vítimas fatais até agora. A situação em ambas as cidades é preocupante, com o aumento dos casos e o crescimento do número de mortes.

Em Amparo, a situação é ainda mais grave, com dez mortes sob investigação pelo Instituto Adolfo Lutz. O município registrou 1.321 casos notificados de dengue até o momento. Diante desse cenário, a Prefeitura de Amparo decretou estado de emergência e oficializou a formação de um comitê para o combate à dengue.

Em Mogi Guaçu, a situação também é crítica, com 4.766 casos confirmados até o momento. As autoridades de saúde reforçam a importância das ações da população na luta contra o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Em ambos os municípios, as autoridades locais pedem a colaboração de todos para eliminar focos de água parada e combater a proliferação do mosquito, principal responsável pela transmissão da dengue.

Especialistas alertam que o aumento dos casos e óbitos pode ser um reflexo de fatores como o aumento das temperaturas e a proliferação de focos de mosquito, aliados à resistência do vírus em algumas regiões. As prefeituras pedem ainda que os moradores redobrem a vigilância em suas residências e adotem medidas simples, como o descarte correto de objetos que possam acumular água, uso de repelentes e o cuidado com depósitos de água externa, como cisternas e caixas d’água.

A prevenção, segundo os especialistas, é a chave para evitar que os números de casos e mortes continuem a subir, e a participação ativa da população é essencial para o sucesso das ações de combate à doença.