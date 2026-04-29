Avenida Vicenzo Granghelli recebe pintura de sinalização de solo em Jaguariúna

Serviço integra cronograma da Secretaria de Mobilidade Urbana e busca reforçar a segurança no trânsito

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta quarta-feira, 29 de abril, serviços de pintura de sinalização de solo em diferentes pontos da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados na Avenida Vicenzo Granghelli, que recebe a demarcação viária horizontal com o uso de equipamento profissional. A tecnologia utilizada garante mais eficiência, agilidade e durabilidade na execução do serviço.

A iniciativa faz parte do cronograma contínuo de melhorias na sinalização urbana, que vem sendo realizado em diversos bairros do município, com o objetivo de aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

A Prefeitura destaca que a manutenção da sinalização de solo é fundamental para a organização do trânsito e prevenção de acidentes, contribuindo para uma mobilidade mais segura e eficiente.

Foto: Thiago Carvalho

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