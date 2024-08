Avião da Voepass com 62 passageiros cai em Vinhedo e provoca incêndio

Uma aeronave ATR 72-500, de matrícula PS-VPB, da Voepass, antiga Passaredo, caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior paulista, atingindo diversas casas. O voo 2Z-2283, que seguia de Cascavel (PR) para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), estava em fase de descida quando o acidente ocorreu.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave caindo em espiral antes de atingir o solo e provocar um incêndio. O turboélice caiu no bairro Capela, em Vinhedo, durante a aproximação para pouso em Guarulhos.

De acordo com dados preliminares de radares, a aeronave atingiu uma razão de descida de 13 mil pés por minuto. A aeronave transportava 58 passageiros e 4 tripulantes no momento do acidente. A ocorrência está sendo atendida pela Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações confirmadas sobre vítimas.

Fonte: AEROIN

Videos: Redes sociais