AZULÃO TERÁ FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO NESTE DOMINGO

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

Poderosas e Adaga fazem a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2024 neste domingo, dia 10 de março, às 9h, no Ginásio do Azulão. A entrada é gratuita. A competição é promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

As duas equipes têm grande rivalidade entre si e se classificaram para a final com o mesmo número de pontos conquistados (13). O Poderosas ficou em primeiro na classificação por ter maior saldo de gols.

Por isso, a expectativa da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer é de que a partida atraia grande público neste domingo.

Para acompanhar tudo o que acontece nos campeonatos de Jaguariúna e ainda conferir as atualizações das rodadas, acesse: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.