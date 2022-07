BANCO DO POVO DE JAGUARIÚNA TEM LINHAS DE CRÉDITO PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

O Banco do Povo de Jaguariúna está com linhas de crédito especiais para empreendedores e pessoas físicas da cidade. Os juros são abaixo dos cobrados pelo mercado financeiro e variam de 0,35% a 1% ao mês.

O banco – mantido por meio de convênio entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado de São Paulo – funciona dentro da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Josino Silva, os interessados em adquirir um empréstimo pelo Banco do Povo podem procurar a unidade, que conta com funcionários exclusivos para tirar todas as dúvidas sobre o crédito e a documentação necessária.

“As taxas de juros do Banco do Povo de Jaguariúna são menores até que as do empréstimo consignado. Valem muito a pena para o empresário e para a pessoa física que precisa de capital. Estamos de portas abertas para atender quem precisar”, disse Josino.

O Banco do Povo de Jaguariúna fica no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, na Rua Paraná, nº 192, no Centro.

Confira as linhas de crédito disponíveis:

– Pessoa física: até R$ 5 mil em até 24 meses para pagar, com juros de 1% ao mês.

– Pessoa jurídica: até R$ 21 mil em até 36 meses para pagar, com juros de 0,35% a 0,70% ao mês.