Barragem de represa se rompe em Cosmópolis e nível baixa 2 metros em poucas horas

Na madrugada desta quinta-feira, dia 9 de março, a barragem da represa de Cosmópolis se rompeu e o nível da água baixou 2 metros em poucas horas, escoando para outros rios. A prefeitura informou que o reservatório abastece toda a cidade e, devido o rompimento a população precisa economizar água.

A represa tinha 4,5 metros de profundidade antes do rompimento. Após o incidente, o nível estava em 2,5 metros. Esse é o equivalente ao esperado para outubro, no fim da estiagem.

A prefeitura informou também que vai contratar mais duas bombas para a represa e que mesmo com essas bombas será necessário um tempo para normalizar a situação da represa. Sendo assim, provavelmente até o próximo domingo (12), a população ainda poderá sentir os impactos desse rompimento.

A prefeitura orienta que os moradores economizem água. A ponte e o trecho que dão acesso à represa foram interditados. Segundo a prefeitura, ninguém se feriu, mas há uma preocupação com o abastecimento da cidade. A administração vai montar um gabinete de crise para acompanhar os desdobramentos do rompimento.

Além dos possíveis problemas no abastecimento, outra preocupação é que a água vá para o Rio Jaguari e depois para o Rio Piracicaba. A Defesa Civil foi avisada sobre os riscos para diversas cidades.