BEM-ESTAR ANIMAL REALIZA MAIS DE 3,2 MIL PROCEDIMENTOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2026

O Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal (DSBEA), da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna, registrou um total de 3.289 procedimentos realizados entre janeiro e abril de 2026, reforçando o compromisso da Prefeitura com a proteção, o cuidado e a saúde dos animais no município.

Os números demonstram a ampliação e a consolidação dos serviços oferecidos pelo departamento, com destaque para os atendimentos veterinários e ações de apoio à população.

Entre os principais serviços realizados no período estão as consultas no Posto Médico Veterinário, que somaram 760 atendimentos, além dos 632 procedimentos de retirada de pontos e dos 513 procedimentos de castração pelo Castramóvel.

Outro destaque foi o número de retornos veterinários, com 460 atendimentos, garantindo acompanhamento clínico adequado aos animais atendidos pelo serviço público municipal.

O levantamento também aponta crescimento em procedimentos especializados e complementares.

Na área de exames e especialidades, foram registrados 127 exames de imagem (ultrassom e raio-X) e 81 atendimentos especializados para pets não convencionais. O departamento também contabilizou 74 atendimentos relacionados a ocorrências de maus-tratos, reforçando o trabalho de proteção animal realizado em parceria com outros órgãos municipais.

Além disso, o serviço de transporte “Ida + Volta” realizou 129 atendimentos, auxiliando tutores no deslocamento dos animais para procedimentos e consultas.

“Os resultados refletem os investimentos contínuos na estrutura do DSBEA e na ampliação das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal”, informa a Secretaria de Saúde.

O DSBEA está localizado na Rua Maurício da Silva, bairro Roseira de Baixo, no Parque Américo Tonietti. Mais informações e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone (19) 3867-9700, ramais 3054 e 3055. Há, ainda, o WhatsApp do DSBEA exclusivo para mensagens de texto: (19) 92001-2131.

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