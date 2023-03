Beneficência Portuguesa de Amparo comemora 131 anos com revitalização da fachada e novos projetos

No dia 13 de março, a Beneficência Portuguesa de Amparo completou 131

anos de história e anunciou seu novo slogan para o momento

“Tradição e Inovação. Juntas, criando o futuro!”.

Referência em saúde no Circuito das Águas Paulista, a BPA é movida

por propósitos que fazem a rotina da Instituição mudar um pouco a

cada dia. E para celebrar mais um ano de vida, a BPA reviveu, com

auxílio de grandes patrocinadores, a fachada da Instituição com uma

nova pintura. “A pintura da fachada era um projeto antigo que

conseguimos concretizar com o patrocínio de importantes empresas de

nossa cidade que acreditam em nosso trabalho e na história da

Instituição” afirmou Rogério Mattoso Alves, Provedor na

Instituição.

A Ypê, empresa líder nacional no segmento de produtos de higiene e

limpeza, foi uma das parceiras que contribuíram com esse capítulo do

hospital. “A Ypê, no ano em que completará 73 anos, reafirma o seu

cuidado com a comunidade amparense, ao firmar a parceria para

restauração da fachada da BPA. É uma alegria fazer parte desse

momento de transformação e comemoração dos 131 anos de história de

um hospital que é referência em atendimento humanizado e demonstra seu

compromisso com o trabalho íntegro e com amor, premissas também

fundamentais para nossa empresa. Juntas, BPA e Ypê seguem firmes no

propósito da construção de um mundo melhor”, disse Mariana Nunes,

gerente de Responsabilidade Social.

A Azevedo Tintas também foi uma parceria fundamental para esse momento.

“Gostaríamos de parabenizar a BPA pelo aniversário e pelo trabalho

de excelência que vem fazendo há tantos anos na cidade de Amparo.

Tivemos o prazer e o orgulho de contribuir com a história do hospital

com o que está ao nosso alcance: fizemos, em parceria com a Coral, a

doação de mais de 1.200 litros de tinta para a revitalização da

fachada e estamos muito felizes com o resultado! A Beneficência

Portuguesa de Amparo volta a ter o visual que merece por tudo que faz à

nossa população”, comemorou Rafael Azevedo, Proprietário.

Novos projetos da BPA

Manter a tradição da Instituição e renovação são símbolos que

movem a BPA, principalmente em seu novo capítulo. Para o primeiro

semestre deste ano, está prevista a inauguração da Hemodinâmica, em

parceria com a Unimed Amparo e CRD – Medicina Diagnóstica.

“A área da saúde é desafiadora, pois é um contato direto com a

força e a fragilidade da vida. Neste contexto, atribulado ainda por uma

pandemia, contar com a parceira da Beneficência Portuguesa de Amparo é

estar ao lado de uma organização que também acredita na essência de

que a vida é o bem maior do ser humano e que a saúde é uma condição

essencial para a construção de uma sociedade mais feliz. E foi assim

em tantos momentos, notadamente na parceria com a Unimed Amparo na

instalação de uma UTI e da moderna maternidade, e que, em breve,

também contará com mais um serviço, a hemodinâmica. Em nome da

Unimed Amparo, parabenizo todos da prestigiada instituição, que mais

que uma parceira estratégica, compartilha com nossa cooperativa tantos

desafios, oportunidades, sonhos e conquistas”, disse o Dr. Adalton

Rafael de Toledo, Diretor-Presidente Unimed Amparo.

E com grande alegria, a BPA anuncia que as obras para o novo

Pronto-Socorro também reiniciam até julho, com um projeto moderno,

amplo e adequado para atendimentos especializados e humanizados para

todos os pacientes e acompanhantes.

Neste ano também serão comemorados os 3 anos da implantação da UTI e

2 anos da Maternidade em parceria com a Unimed Amparo. E para ampliar e

elevar ainda mais o atendimento e qualidade na assistência, a

Maternidade BPA ganhará dois novos leitos e uma sala exclusiva e

tecnológica para a realização de exames.

As celebrações também estão em outros serviços promovidos pela

Instituição com parceiros, como o primeiro ano do Laboratório de

Análises Clínicas São Francisco em funcionamento 24 horas.

“Parabéns à Beneficência Portuguesa de Amparo pelos 131 anos, com

este prédio histórico maravilhoso, agora restaurado. Um hospital

modernizado e equipado para oferecer melhores condições de atendimento

à população de Amparo e região”, finalizou José Luís Daólio,

Diretor Administrativo na Instituição.

Imagem: Felipe Filgueiras – Produtora Cineview