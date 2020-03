BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL COM CADASTROS DESATUALIZADOS OU COM INCONSISTÊNCIAS FARÃO ATUALIZAÇÃO

Beneficiários do programa Bolsa Família e da tarifa social de energia elétrica, além dos que recebem o BPC (benefício de prestação continuada), em Jaguariúna, com cadastros desatualizados ou com inconsistências nos dados terão de passar por processo de averiguação ou revisão cadastral.

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, o governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, determinou a averiguação cadastral mensal a partir deste ano, ou seja, todos os meses será realizado um novo cruzamento de dados do Cadastro Único com outros registros e, assim a lista de famílias beneficiárias será atualizada mensalmente e fornecida aos municípios.

Ainda de acordo com a secretaria, o público-alvo do processo de revisão cadastral são todas as famílias com cadastros desatualizados. Já a averiguação abrange famílias com cadastros atualizados e desatualizados em que foram identificadas inconsistências a partir do cruzamento de dados administrativos do governo federal.

As famílias beneficiárias do Bolsa Família receberão mensagens no extrato de pagamento do benefício (aplicativo Meu CadÚnico e Bolsa Família). Já as demais famílias serão comunicadas por meio de cartas.

A Secretaria de Assistência Social alerta, ainda, que os beneficiários devem ficar atentos às mensagens dos extratos e, havendo a informação de averiguação ou revisão cadastral, devem comparecer à Central de Atendimento do Cadastro Único, que fica na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro de Jaguariúna, das 8h às 16h, para orientações sobre regularização do cadastro.

Reportagem: Ricardo Alécio