JH – BIOMETRIA em Holambra

Holambra supera meta e é 2ª cidade da RMC em percentual de cadastro biométrico

A Cidade das Flores foi ainda a melhor cidade do grupo que integra a Zona Eleitoral de Mogi Mirim

Entre as 23 cidades que compõem a região eleitoral de Campinas, Holambra foi o segundo município com maior adesão do cadastro biométrico obrigatório. 87,12% dos eleitores realizaram o processo dentro do prazo e estão aptos para a votação nas eleições municipais desse ano. A Cidade das Flores foi ainda a melhor cidade do grupo que integra a Zona Eleitoral de Mogi Mirim.

A Prefeitura, através de parceria com a Justiça Eleitoral, disponibilizou em abril do ano passado um posto itinerante do cartório na cidade, eliminando a necessidade de deslocamento dos moradores até a sede em Mogi. Holambra possuí hoje 11.758 eleitores – destes, 10.243 realizaram o cadastro.

O levantamento, feito através de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrou ainda que 889.255 eleitores das 23 cidades, com a mudança exigida, cadastraram suas digitais. 224.359 pessoas ainda não estão em situação regular. A cidade que mais se destacou foi Monte Alegre do Sul (87,18%) e o menor índice de cadastramento aconteceu em Hortolândia (74,28%).

“Foi um resultado muito positivo em Holambra. Isso é reflexo da união entre a Justiça Eleitoral e a Prefeitura do município, a estrutura foi muito bem montada”, exalta o técnico judiciário do Cartório Eleitoral de Mogi Mirim, Geremias Oliveira Ferreira.

Com o encerramento do posto itinerante em dezembro, o eleitor de Holambra que ainda não cadastrou a biometria deve procurar o Cartório Eleitoral de Mogi Mirim para regularizar a situação até o dia 6 de maio. O agendamento deve ser feito pelo site http://www.tre-sp.jus.br/ e o morador deverá comparecer no horário estipulado munido de documento original de identidade com foto, comprovante de residência em nome do eleitor e emitido dentro dos últimos três meses, e título de eleitor (se tiver).

Vale lembrar que quem não fizer a biometria terá o título cancelado e ainda será impedido de diversas atividades – entre elas, de realizar empréstimo em bancos públicos, renovar as matrículas em unidades oficiais de ensino, participar em concursos públicos e emitir passaporte.