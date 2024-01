Bloco da Vaca divulga ensaios para Carnaval de Artur Nogueira 2024

Foliões se reunirão todas as terças e quintas-feiras na Colmeia do Centro Cultural Tom Jobim; Carnaval acontece de 09 a 13 de fevereiro

A folia nogueirense promete muita diversão pelas ruas este ano. Por isso, o tradicional Bloco da Vaca anuncia os ensaios para o Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”, organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

De acordo com o grupo, os ensaios terão início nesta quinta-feira (11), às 19h30, na Colmeia do Centro Cultural Tom Jobim. Os encontros serão fixos até o dia do Carnaval, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30, no mesmo local.

A festa já tem data definida e estará nas ruas entre os dias 09 e 13 de fevereiro.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que a festa irá movimentar a economia local, já que acontece na principal avenida da cidade. “O Bloco da Vaca é um verdadeiro patrimônio nogueirense e um símbolo do nosso carnaval”, exclama.

BLOCO DA VACA

Em 2024, o Bloco da Vaca completa 94 anos de história em Artur Nogueira. A primeira confecção da vaca ocorreu em 1928, quando o bloco ainda se chamava Banda do Boi. Produzidas com base de cipó, cabeça de vaca, revestidas com espuma e pintadas à mão, elas costumam ter, em média, 30 kg.