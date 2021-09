BOLETIM DE COVID-19 DESTA QUINTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

15 novos casos positivos de Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas. São 20.554 casos no total. 20.280, guaçuanos. 65 casos suspeitos aguardam confirmação. 23 pacientes encontram-se internados – 17 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A Prefeitura reforça a necessidade do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social. Para todos aqueles que perderam alguém nesse tempo de pandemia, nossas sinceras condolências! Juntos passaremos por tudo isso!