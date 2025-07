BOTEQUIM E PONTE PRETA DECIDEM NO DOMINGO O MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS

As equipes do Botequim e Ponte Preta farão neste domingo, dia 20, às 9h no Ginásio do Azulão, a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2025, organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna. A entrada é gratuita.

Nas semifinais o Botequim goleou o Engra por 9 x 0. Ao longo da competição, em cinco jogos obteve cinco vitórias com 45 gols pró e 3 gols contra.

Já a Ponte Preta passou pelo Olímpico por 6 x 5, tendo somado 2 vitórias com 22 gols pró e 18 gols contra.

Empate no tempo normal leva a decisão direto para os pênaltis.