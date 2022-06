BRB Fórmula 4 Brasil inicia testes nesta terça-feira no Velocitta

Com duração de dois dias, sessão faz parte do programa de preparação dos jovens talentos da categoria

O BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA volta a acelerar nesta terça-feira (21) no primeiro dos dois dias consecutivos de testes programados para o Autódromo Velocitta, no Interior de São Paulo. A versão brasileira da categoria de base criada pela entidade máxima do automobilismo busca dessa forma dar mais quilometragem aos jovens pilotos inscritos, vários deles ainda com 15 anos de idade.

Três semanas depois do início da temporada, o BRB Fórmula 4 Brasil realizou sua primeira sessão de intertemporada e colocou seus carros na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 7 e 8 de junho.

“Novamente, nossa meta é dar mais experiência aos jovens, a maior parte deles recém-saída do kart”, diz Gastão Fráguas Filho, líder do projeto implantado no país pela Vicar, a mesma organizadora da Stock Car Pro Series. “Além das seis etapas e 18 corridas previstas para a temporada de estreia, possuímos um programa mais amplo que visa dar quilometragem aos pilotos, algo essencial para quem pretende seguir carreira no automobilismo”, continua Fráguas Filho.

Calendário e classificação — A próxima etapa da temporada 2022 do BRB Fórmula 4 Brasil está marcada para os dias 29 a 31 de julho e terá lugar no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Confira abaixo as datas e também a classificação do campeonato.

Classificação do campeonato após 3 corridas:

1º – Pedro Clerot (Full Time Sports), 60 pontos

2º – Ricardo Gracia (Full Time Sports), 37

3º – Nicholas Monteiro (TMG Racing), 30

4º – Lucas Staico (TMG Racing), 26

5º – Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 22

5º – Fernando Barrichello (Full Time Sports), 22

7º – Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 18

8º – Victor Backes (KTF Sports) , 13

9º – Lucca Zucchini (TMG Racing), 10

10º – Richard Annunziata (KTF Sports), 8

10º – Nelson Neto (Full Time Sports), 8

12º – João Tesser (Cavaleiro Sports), 6

13º – Luan Lopes (KTF Sports), 5

14º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 0

14ª – Aurélia Nobels (TMG Racing), 0

14º – Álvaro Cho (KTF Sports), 0



Calendário da temporada 2022 do BRB Fórmula 4 Brasil

2ª etapa – 31/07 – Interlagos

3ª etapa – 04/09 – Local e data definir

4ª etapa – 25/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

5ª etapa – 23/10 – Goiânia

6ª etapa – 20/11 – Brasília – Super Final BRB