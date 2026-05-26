‘CAFÉ COM VIOLA’ SERÁ NESTE DOMINGO NA ESTAÇÃO DE GUEDES

O Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, na Estação de Guedes, volta a receber mais uma edição do Café com Viola. O tradicional evento acontecerá neste domingo, dia 31 de maio, das 9h às 12h, com entrada gratuita.

A programação contará mais uma vez com a apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, que traz um repertório voltado à música raiz brasileira, reunindo clássicos que atravessaram gerações e contribuem para preservar a tradição da viola caipira.

Além de música de qualidade, o público presente poderá desfrutar de um momento de convivência, com café e bolo oferecidos gratuitamente aos visitantes.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Café com Viola é uma das principais atrações culturais do município e uma referência em toda a região. A iniciativa busca valorizar a cultura caipira, celebrando a identidade, a memória e a história local por meio da música e da integração entre diferentes gerações.

Serviço:

Café com Viola

Data: 31/05 (domingo)

Local: Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes

Horário: das 9h às 12h

Atração: Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary

Entrada gratuita.

Foto: Diego Monarin