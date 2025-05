Câmara cria Fórum Municipal para planejar ações da cidade até 2035

Os vereadores aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira (13/5), projeto do Fórum Municipal “Paulínia 2035 – O Futuro é Agora!”. A iniciativa, de autoria do vereador Fabio Valadão (PL), visa promover debates entre a sociedade civil e o poder público, com o objetivo de diagnosticar os principais desafios da cidade e propor soluções para o desenvolvimento urbano e social da próxima década.

O Fórum será coordenado pelos próprios vereadores, organizados em comissões temáticas, conforme suas áreas de atuação. Ao final dos debates, será elaborado um documento com propostas de políticas públicas que poderão nortear os futuros Planos Plurianuais do município.

Segundo Valadão, essa é uma oportunidade para “construir coletivamente a realidade possível para Paulínia em 2035”, com planejamento de longo prazo. Modelo semelhante ocorreu em 2015, quando o Legislativo promoveu o Fórum “Paulínia 2024 – Um Novo Caminho”. A regulamentação do novo projeto ficará a cargo da Mesa Diretora da Câmara.

O Plenário ainda aprovou diretrizes para ampliar as oportunidades de emprego e empreendedorismo para pessoas com deficiência. A proposta do vereador Fábio da Van (PRTB) estabelece medidas como qualificação profissional, apoio a empreendimentos, criação de Cadastro Municipal de Oportunidades e a instituição do “Selo Empresa Inclusiva”.

Outro projeto, do vereador Juninho Lalupe (Republicanos), busca instituir o Dia da Mãe Atípica, anualmente no primeiro domingo de maio, em homenagem às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com deficiência, síndromes ou transtornos.

A iniciativa leva o nome de Juliana Almeida Fernandes e visa promover ações de valorização, apoio e conscientização sobre os desafios enfrentados por essas mulheres. Todos os projetos dependem de sanção do prefeito para virar leis.

OUTROS TEMAS

A 16ª Sessão Ordinária do ano teve ainda moção de apelo ao governo do Estado para que inclua Paulínia no Programa das Escolas Cívico-Militares. O pedido foi assinado por todos os vereadores.

O presidente, Pedro Bernarde (DC), comunicou que será realizada Sessão Extraordinária nesta quarta-feira (14/5), às 16h.

Foram apresentados 30 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações), 61 Indicações (sugestões) e 16 Moções (homenagens, protestos e reconhecimentos).