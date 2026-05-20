Câmara Municipal de Artur Nogueira emite nota de pesar pela morte da pequena Valentina Almeida
Menina de 5 anos faleceu nesta quarta-feira (20) após enfrentar tratamento contra o câncer; homenagens e mensagens de solidariedade mobilizam moradores da cidade
A Câmara Municipal de Artur Nogueira divulgou nesta quarta-feira (20) uma nota oficial de pesar pelo falecimento da pequena Valentina Oliveira Almeida, de apenas 5 anos. A menina, neta do vereador Cicinho, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto realizava tratamento contra o câncer.
Na nota, vereadores e servidores do Poder Legislativo manifestaram solidariedade ao parlamentar, familiares e amigos diante da perda. O texto destaca o desejo de força, conforto e amparo aos familiares neste momento de dor.
“Que o Senhor receba Valentina em Sua infinita misericórdia e conceda paz e consolo a toda a família”, declarou a Câmara Municipal no comunicado oficial.
Ao longo da manhã, diversas mensagens de carinho passaram a ser compartilhadas nas redes sociais por moradores, amigos e pessoas próximas à família. Valentina foi lembrada como uma criança “guerreira e valente” durante a luta contra a doença.
O corpo da menina será velado a partir das 10h desta quarta-feira (20), na Igreja O Brasil para Cristo, em Artur Nogueira. No local, também será realizado um culto fúnebre às 15h. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h, no Cemitério Municipal da cidade.
