Caminhada reúne moradores e autoridades pelo fim da violência doméstica em Artur Nogueira

_Ação organizada pela Prefeitura aconteceu neste domingo (27)_

As cores branca e laranja dominaram as ruas e avenidas de Artur Nogueira

neste domingo (27). Isso porque, a Caminhada Contra a Violência de

Gênero, “Unidas pela paz, fortalecidas pela coragem” reuniu dezenas de

pessoas que, juntas, manifestaram apoio à causa.

A ação foi organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria

dos Direitos e Apoio da Mulher. Participaram o vice-prefeito Davi

Fernandes; os vereadores Zé Pedro Paes e Zezé da Saúde; secretários

municipais; presidente do Grupo Vida Nova, Aparecido Ribeiro; presidente

eleito da Aidan, Ednaldo Moreira; misses de concursos de beleza do

município; e população em geral.

A concentração teve início às 8h, em frente ao Centro Cultural Tom

Jobim. Houve uma breve reflexão sobre o tema e, ao fim da caminhada, o

público recebeu aulas de dança ao ar livre.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, a ação buscou conscientizar

a população nogueirense para combater e denunciar a violência contra

a mulher, uma vez que ela compôs a programação de eventos da Campanha

16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

A coordenadora dos Direitos e Apoio da Mulher, Lucia Buccini Carrilo,

destaca a importância da caminhada. “Estivemos todos juntos pela união

de esforços e de ações para garantir a vida e dignidade a todas as

mulheres e meninas”, frisou.

A iniciativa teve apoio das secretarias de Saúde, de Segurança e

Trânsito, de Cultura & Turismo, e de Esporte e Lazer, além de

participação de representantes de conselhos, do Cras e Creas, e demais

funcionários públicos.

OS 16 DIAS DE ATIVISMO

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma

campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia

Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai

até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil,

a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das

Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro

para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização

de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na

prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e

meninas.