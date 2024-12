Campanha coleta 65 bolsas de sangue em Artur Nogueira

Imagem Ilustrativa

Ação, realizada a partir de parceria entre a Prefeitura e Hemocentro, coletou 29,25 litros, com potencial para atender cerca de 260 pacientes

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, realizou nesta quinta-feira (5) a última campanha de doação de sangue de 2024.

A ação contabilizou 73 cadastros de doadores e resultou na coleta de 65 bolsas de sangue, o equivalente a 29,25 litros, com potencial para atender aproximadamente 260 pacientes.

A campanha foi realizada na comunidade São Benedito, no bairro Nosso Chão, e contou com o apoio de profissionais de saúde da Secretaria Municipal e do Hemocentro, que orientaram os doadores e esclareceram dúvidas sobre o processo de doação.