“Campanha de Combate às Queimadas” é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, contando com o apoio da Secretaria de Segurança, através do Bombeiro Municipal e Defesa Civil, está desenvolvendo a “Campanha de Combate às Queimadas”, nas propriedades rurais e áreas públicas e privadas.

Em documento expedido aos proprietários rurais e população em geral, todos devem atender as práticas adequadas para manter os pastos baixos, as divisas das propriedades com aceiros adequados e as estradas internas da propriedade em condições de trafego para eventuais sinistros. Em caso de desleixo dos proprietários, e acontecendo eventos desta natureza, isso poderá ser caracterizado como Crime Ambiental e o proprietário poderá responder Civil e Criminalmente. “A população em geral deve participar ativamente da Campanha e não atear fogo em áreas públicas e privadas, lembrando que a Lei nº 2.297 de 17 de junho de 2002, que proíbe a realização de incêndios em vegetação em área de terra pública ou privada na área urbana de Pedreira. A multa é de uma UFM – Unidade Fiscal Municipal, para cada 10 metros quadrados da área total do incêndio”, enfatiza a secretária de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Ágata Gasparini.

As principais causas de incêndios são: bitucas de cigarro lançadas em rodovias; Queima não controlada em pastos e canaviais; Rompimento de cabos de alta tensão; Fogueiras; Queima de lixo; Queda de balões e descuido humano.