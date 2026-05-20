CAMPANHA DO AGASALHO DE JAGUARIÚNA TERÁ DRIVE-THRU SOLIDÁRIO NESTE SÁBADO
A Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizará neste sábado, dia 23 de maio, o Drive-Thru Solidário, em parceria com a EPTV. A ação vai acontecer das 9h às 12h no Boulevard do Centro Cultural e visa facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam entregues sem que os doadores precisem sair dos veículos.
O objetivo da Campanha do Agasalho – que seguirá até o próximo dia 31 de julho – é arrecadar roupas, sapatos, bolsas, cobertores, entre outras peças, que serão distribuídas às famílias cadastradas no Fundo Social.
A ação também conta com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e de Cultura.
Com o tema “Aumente a Temperatura do Bem. Doe!”, a iniciativa tem como objetivo unir forças para ampliar a arrecadação de roupas, cobertores e itens de inverno destinados à população que mais precisa.
Segundo o Fundo Social, todos os itens arrecadados serão cuidadosamente selecionados e distribuídos a famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade.
Confira os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho de Jaguariúna 2026:
Condomínio Pitangueiras
Condomínio Villagio D’Itália
Condomínio Bernadete
Condomínio Guedes
Supermercado Antonelli
Supermercado Flex Centro e Vargeão
Parque Santa Maria
JBS
Embrapa
Takeda
Pharmainox
Senai
Unicharm
Motorola
SKY
Jaguar Plásticos
Mahle
Colégio da Vila
Escola Integrado
Escola Mackenzie
Escola Avante
Flor Fácil
Foto: Diego Monarin