CAMPANHA DO AGASALHO DE JAGUARIÚNA TERÁ DRIVE-THRU SOLIDÁRIO NESTE SÁBADO

A Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizará neste sábado, dia 23 de maio, o Drive-Thru Solidário, em parceria com a EPTV. A ação vai acontecer das 9h às 12h no Boulevard do Centro Cultural e visa facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam entregues sem que os doadores precisem sair dos veículos.

O objetivo da Campanha do Agasalho – que seguirá até o próximo dia 31 de julho – é arrecadar roupas, sapatos, bolsas, cobertores, entre outras peças, que serão distribuídas às famílias cadastradas no Fundo Social.

A ação também conta com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e de Cultura.

Com o tema “Aumente a Temperatura do Bem. Doe!”, a iniciativa tem como objetivo unir forças para ampliar a arrecadação de roupas, cobertores e itens de inverno destinados à população que mais precisa.

Segundo o Fundo Social, todos os itens arrecadados serão cuidadosamente selecionados e distribuídos a famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade.

Confira os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho de Jaguariúna 2026:

Condomínio Pitangueiras

Condomínio Villagio D’Itália

Condomínio Bernadete

Condomínio Guedes

Supermercado Antonelli

Supermercado Flex Centro e Vargeão

Parque Santa Maria

JBS

Embrapa

Takeda

Pharmainox

Senai

Unicharm

Motorola

SKY

Jaguar Plásticos

Mahle

Colégio da Vila

Escola Integrado

Escola Mackenzie

Escola Avante

Flor Fácil

Foto: Diego Monarin