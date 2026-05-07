Campanha do Agasalho já arrecadou mais de quatro toneladas de roupas

A tradicional Campanha do Agasalho, organizada pela EPTV Campinas em parceria com a Prefeitura, já arrecadou, até o momento, em Mogi Guaçu, mais de quatro toneladas de roupas, incluindo cobertores e calçados. Na cidade, o Fundo Social de Solidariedade é o órgão responsável pela coleta e pela triagem do material arrecadado.

“O esforço coletivo tem mobilizado moradores, comerciantes e voluntários, que estão se unindo para garantir que famílias em situação de vulnerabilidade enfrentem o inverno com dignidade e proteção”, comentou a presidente do Fundo Social, Vânia Regina Ribeiro.

Além das roupas masculinas, femininas, infantis e de adolescentes, a campanha também recebeu doações de 10 berços, 10 carrinhos de bebês, 30 colchonetes e 180 cobertores, além de calçados. “A diversidade dos itens arrecadados demonstra a preocupação da comunidade em atender às necessidades básicas de quem mais precisa”, falou.

A programação prevê ainda ações específicas de distribuição. No dia 16 de maio, haverá um bazar beneficente das 9h às 12h, no Caic, no Jardim Santa Terezinha II. Depois, a ação será realizada nos bairros do Jardim Chaparral, Cidade Nova Mogi Guaçu, Chácaras Alvorada e Jardim Igaçaba e, na sequência, na região da Zona Sul.

A iniciativa segue até o dia 31 de julho e conta com diversos pontos fixos de coleta. Em Mogi Guaçu, são nove pontos fixos: Big Bom Supermercados- unidade Bandeirantes e Boulevard Centro, Banco Sicred, Casa Lopes, Prefeitura, Fundo Social de Solidariedade, Escola Mackenzi, Unimogi e Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI).

Dia D de mobilização

Um dos destaques da Campanha do Agasalho é o Dia D, marcado para 23 de maio, um sábado, das 9h às 17h. Na data, os municípios participantes realizam ações simultâneas para intensificar a arrecadação. Em Mogi Guaçu, equipes comandada pelo Fundo Social de Solidariedade vão estar em dois pontos fixos: a unidade do Big Bom, no Parque Cidade Nova, e na do Centro.