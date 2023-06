Campanha do Agasalho supera expectativa e arrecada 21 toneladas em Artur Nogueira

Prefeitura iniciará distribuição na próxima quarta-feira (21), no prédio da Sasan; iniciativa é do Liberdade Motoclube

O Dia D da Campanha do Agasalho 2023 “Aqueça seu irmão” superou expectativas neste domingo (18). Foram 21 toneladas de roupas, agasalhos e cobertores arrecadados em cinco horas de ação.

A iniciativa, tradicional em Artur Nogueira, é do Liberdade Motoclube e dos Motociclistas da Cidade, e contou com intenso apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, do Fundo de Solidariedade, Trânsito e Guarda Civil Municipal. A Polícia Militar também prestou apoio.

Motos, caminhões e carros de apoio circularam em bairros da cidade, a fim de coletarem doações em bom estado feitas pelos munícipes. A ação contou com reforço policial e agentes de trânsito, que garantiram a segurança do movimento.

Zé Creme, líder da campanha desde 1986 e presidente do Liberdade Motoclube, comemorou o sucesso de mais uma edição. “Estamos extremamente satisfeitos e gratos com o resultado alcançado nesta campanha. Essas 21 toneladas de roupas serão um verdadeiro alívio para inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município”, disse.

“Campanhas como essa são de extrema importância”, destacou o prefeito Lucas Sia (PSD). “Doar é um gesto de solidariedade genuíno e gratificante. Agradeço imensamente a todos que colaboraram com essa nobre ação de amor ao próximo. O calor gerado por essas doações aquecerá o coração e o inverno de inúmeras famílias em Artur Nogueira”, frisou.

ENTREGA DAS DOAÇÕES

A distribuição dos itens arrecadados na Campanha do Agasalho será realizada pela equipe da Secretaria de Assistência e Fundo Social de Solidariedade, no período de quarta (21) a sexta-feira (23).

A distribuição ocorrerá das 9h às 16h, na sede da SASAN (Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira), localizado na Rua 10 de abril, n° 1741, bairro Paineiras, ao lado do pesqueiro Wada, em Artur Nogueira.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, pontua que a participação maciça da sociedade foi um dos fatores responsáveis pelo sucesso da campanha.

“Foi um belo trabalho em equipe. Ficamos impactados com a resposta dos moradores nogueirenses, que fizeram generosas doações. A união realmente faz a força. Nossos agradecimentos se estendem a todos que estiveram engajados na campanha, em especial ao Liberdade Motoclube e Motociclistas da Cidade – idealizadores do movimento”, disse.