CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO CHEGA À 3ª RODADA NESTE DOMINGO

As equipes que disputam o Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna 2025 voltam à quadra neste domingo, dia 23 de março, para a terceira rodada da competição. As partidas serão realizadas no Ginásio do Azulão, a partir das 9h.

Adaga e Coringão abrem a rodada, a partir das 9h. Logo na sequência, entram em quadra Madri e Taurus, às 10h. Após a segunda rodada, o Coringão lidera o campeonato com 6 pontos. O Poderosas, que folgará nesta rodada, vem em segundo lugar, com 4 pontos.

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.