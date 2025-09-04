Campinas: natureza e lazer sem gastar nada

Créditos: Bosque dos Jequitibás/Divulgação

Repleta de natureza e passeios agradáveis, a região possui espaços que permitem relaxamento e contemplação gastando muito pouco

Apesar de ser conhecida por sua presença acadêmica e tecnológica, Campinas também possui opções de lazer ao ar livre gratuitas. Para aqueles que procuram contato com a natureza, tanto para um passeio em família quanto para uma caminhada tranquila, a cidade tem belos espaços verdes, com boa infraestrutura.

Por isso, separamos os melhores parques e passeios naturais em Campinas para aproveitar que são totalmente gratuitos.

Parque Portugal (Lagoa do Taquaral)

Conhecido tanto como Lagoa do Taquaral quanto como Parque Portugal, este é um dos cartões-postais de Campinas, perfeito para atividades ao ar livre. Com uma grande área verde, o local possui pista de caminhada, ciclovia, pedalinhos e até mesmo uma réplica de uma caravela portuguesa.

Por conta de sua entrada gratuita, o espaço é ideal para quem busca uma pausa na rotina. Durante os fins de semana, o parque atrai famílias, esportistas e visitantes para aproveitar o clima ameno da região.

Bosque dos Jequitibás

Fundado em 1881, o Bosque dos Jequitibás fica no centro de Campinas, e é considerado um refúgio urbano. Além da entrada gratuita, a região possui trilhas, áreas de piquenique, viveiros de animais e até mesmo um pequeno aquário.

O bosque também abriga o Museu de História Natural e o Teatro Infantil Carlos Maia, com programações voltadas ao público infantojuvenil. Esta é uma boa opção para quem tem crianças ou procura uma programação natural educativa.

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim

Entre as regiões de destaque em Campinas, o Parque Ecológico, localizado na região leste da cidade, conta com uma área de preservação, com trilhas leves, espaços para exercícios físicos e lagos com pontes para belas fotos.

Além disso, este é o local perfeito para fazer caminhadas tranquilas, observar aves e ter momentos calmos de contemplação em meio a natureza. A estrutura também conta com banheiros, bebedouros e estacionamento.

Parque das Águas

Na região do Jardim Chapadão, o Parque das Águas pode ser uma boa opção para quem procura curtir a natureza em Campinas. Apesar de ser menos conhecido que a Lagoa do Taquaral, é perfeito para quem busca tranquilidade.

Com seus lagos, pistas de caminhada e espaços de descanso, o parque é perfeito para proporcionar um ambiente calmo, ideal para leitura e até mesmo para meditação ao ar livre.

Praça Ulysses Guimarães (Pedreira do Chapadão)

A Praça Ulysses Guimarães é uma antiga pedreira desativada que atualmente funciona como parque e ponto de lazer. Também conhecida como Pedreira do Chapadão, a área possui grandes gramados, trilhas e um mirante com vista para a cidade.

Por conta disso, este é o espaço ideal para contemplar o pôr do sol e fazer caminhadas. Ver grupos praticando yoga e esportes ao ar livre também costuma ser bastante comum.

Como chegar até Campinas

Graças à boa conexão com outros municípios, principalmente com Jundiaí, os passeios ao ar livre em Campinas costumam atrair visitantes. O trajeto de ônibus Jundiaí – Campinas é uma forma rápida e econômica de visitar a cidade e realizar passeios, tudo em um único dia. O trajeto da linha chega próximo aos principais terminais urbanos de Campinas, o que torna a locomoção até os parques mais fácil.

Portanto, Campinas possui uma série de parques e passeios naturais gratuitos, perfeitos para qualquer idade. Independentemente do motivo, a região possui opções acessíveis e bem estruturadas. Além disso, para quem mora em Jundiaí ou região, o transporte por ônibus pode ser um excelente meio para ter boas experiências ao ar livre.