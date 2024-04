Campinas recebe principal feira de turismo do Estado de São Paulo

Crédito Foto: Firmino Piton

Após seis anos, Campinas recebe novamente a Abav TravelSP, com recorde de pré-inscritos para o primeiro dia de abertura. A feira, que traz produtos e serviços para os agentes de viagens, abriu as portas na manhã desta quinta-feira, 11 de abril, no Royal Palm Hall, com a presença do prefeito Dário Saadi; da secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli; do diretor de Turismo, Eros Vizel; do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena; e dos representantes da Abav nacional e estadual.

Campinas está representada na feira com estande da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A secretária da Pasta, Alexandra Caprioli, agradeceu em nome do prefeito, a realização da Abav TravelSP no município. Ela deu as boas-vindas. “O prefeito me pediu para transmitir o orgulho da cidade em estar recebendo esta importante feira e principalmente agradecer a oportunidade de todos os agentes que vêm com as caravanas conhecer nossa cidade; nossa estrutura e a nossa capacidade de receber todos vocês e, assim também, os eventos. Hoje tenho a oportunidade de ocupar essa cadeira no governo, mas ainda me considero uma agente de viagem, pra mim estar aqui neste evento, é estar em casa. Grande parte de Campinas ser esse destino turístico de turismo de negócios e eventos tem muito a ver com a dedicação e com esse espaço que a gente tem aqui de muita qualidade na nossa cidade. A experiência deste evento em Campinas é extremamente favorável para a cidade”, destacou ela.

Expositores

A Abav TravelSP prossegue amanhã, sexta-feira, 12 de abril, com extensa agenda de programação (https://abavtravelsp.com.br/programacao/). Entre os expositores, destaque para as 46 consolidadoras e operadoras de turismo, além disso, serão 23 hotéis e resorts, 12 destinos nacionais e 2 internacionais, marcas de seguro viagens, cruzeiros marítimos, companhias aéreas, receptivos, tecnologia, representações, meios de transporte, locadoras, serviços complementares, mobilidade, DMCs e meios de pagamentos.

Para Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, “estamos trabalhando, juntos, para que Campinas seja um município de interesse turístico. Todo o setor tem com os agentes de viagem um elo importantíssimo”.

Bruno Waktrick, presidente da Abav-SP – Aviesp, também falou sobre a feira. “A gente busca cada vez mais proporcionar um ecossistema como esse, a cada ano a gente tenta superar para trazer novidades, novas oportunidades de negócio, porque a feira é justamente pra isso, gerar negócios, divulgar produtos e manter o relacionamento”.

A Abav TravelSP tem o apoio institucional da Abav Nacional, Alagev, Braztoa, Câmara de Turismo LGBT, Entur, Sebrae Campinas, Sindetur, Skal Internacional São Paulo, Só Agentes, Unav e Unedestinos.