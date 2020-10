Canal 1 (domingo – 04/10/2020)

Pandemia ensinou que SBT não pode ficar refém de novelas infantis

O SBT confirmou quarta-feira, por meio de comunicado, após a informação ser adiantada neste espaço, a dispensa dos atores escalados para “Poliana Moça”, a sequência de “As Aventuras de Poliana” e a paralisação do departamento, até segunda ordem.

“O elenco da trama já foi avisado que seus contratos não serão renovados…”, sentenciou a TV de Silvio Santos, destacando ainda que o processo foi deflagrado por causa da pandemia e “por não haver uma data exata sobre a vacina para a Covid-19”.

A produção reuniria dezenas de crianças, principalmente, além de adolescentes e profissionais do grupo de risco. Optou-se por liberar a todos e… aguardar.

Em resumo, a pandemia ensinou que o SBT não pode mais ficar refém das novelas infantis e escancarou a fragilidade do setor. A insistência deu nisso! Como se não bastasse, um segundo horário, capaz de aportar outro estilo de dramaturgia, foi esquecido pela casa e seguiu-se um festival de reprises. Não tem plano B.

Ninguém sabe ao certo quando o SBT terá condições de ressuscitar o departamento e o destino de seus produtores, diretores, roteiristas, entre outros. Mas a torcida é que essa volta, sempre importante para o mercado, possa acontecer o mais breve possível e de forma organizada.

Compreensível

Até certo ponto é compreensível a decisão do SBT em parar com as novelas. Todos sabem que o departamento é um brinquedo muito caro e estava paralisado desde março, ainda assim honrando os seus compromissos. Só agora decidiu-se pela parada total.

Por tudo isso

Mais uma vez, importante destacar os esforços de Record e Globo no campo das novelas. A retomada, em agosto, nos seus respectivos estúdios no Rio de Janeiro, exigiu uma série de cuidados. E a ordem, nos dois casos, é seguir em frente, respeitando sempre os protocolos de saúde.

Humor

O humorista Fábio Rabin continua sendo o principal alvo de Carlos Alberto de Nóbrega para ocupar o lugar de Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, em “A Praça é Nossa”, quando as gravações voltarem aos estúdios. Já houve uma conversa, mas, por causa da pandemia, o assunto não evoluiu.

Vai que vai

Maurício Manfrini deixou o SBT em função dos muitos convites do Multishow e também para estrelar uma série de filmes.

No canal pago da Globo, o seu “O Dono do Lar”, que estreou terceira temporada em agosto, foi renovado pela emissora. Uma equipe de roteiristas já trabalha em episódios de novas temporadas.

A propósito

O Multishow precisa se movimentar mais nos seus bastidores. Aliás, uma cobrança de muito tempo.

Não dá para ficar em cima, apenas, de produtos como “BBB”, Tom Cavalcante e “Lady Night”.

Boas-vindas

A Globo preparou um clipe todo especial de boas-vindas para Ana Maria Braga, que retorna com o “Mais Você” nesta segunda-feira, às 9h30. Até drones foram utilizados nessa gravação.

O programa inicia uma série sobre os pratos feitos de São Paulo, como o conhecido “virado à paulista”.

Previsão

As gravações de “Verdades Secretas 2”, sob encomenda para a Globoplay, dentro de uma projeção otimista, deverão começar em janeiro.

O autor Walcyr Carrasco está adiantado no texto da trama.

Teatro

Já no teatro, o Walcyr prepara um monólogo chamado “O Dilema do Porco Espinho”, baseado em livro de Leandro Karnal.

O protagonista será Rainer Cadete.

Situação

Depois de ler noticiário sobre Rachel Sheherazade e o fim da parceria dela com o SBT, o repórter Ney Inácio, ex-“Programa do Ratinho”, recordou.

Também foi “demitido via e-mail” da emissora.

Gênesis

Após um tempo como jurado no “Dancing Brasil”, Paulo Goulart Filho volta às novelas da Record, em “Gênesis”, que retoma gravações dia 19.

Sharur, um pastor de ovelhas que vive fora dos muros da Cidade de Ur e depois vira dono da taberna da cidade junto com sua família, é o personagem.

Bate – Rebate

· Se a Globo pensa em colocar o “PopStar” para ser exibido em janeiro, no lugar que seria do “The Voice Kids”, resta saber quem irá apresentar…

· …Na última consulta da coluna, a emissora falou em Taís Araújo…

· …Mas, com a pandemia mudando tudo, quem sabe não volta a Fernanda Lima.

· Com “Pantanal” correndo o risco de ficar para depois, o diretor Rogério Gomes terá que se desdobrar…

· …É que o “Papinha” também está na “mira” de Glória Perez.

· Felipe Folgosi é o responsável pelo roteiro do filme “Rodeio Rock”, do qual também será o protagonista…

· …O projeto tem grandes possibilidades de fechar com a Netflix…

· …”Rodeio Rock” retrata a história de um músico de heavy metal de São Paulo que aceita o inusitado convite de substituir um cantor sertanejo que entrou em coma ao fazer uma lipoaspiração.

· Amanhã, a partir das 22h na TV Cultura, a empresária Luiza Trajano estará no centro do “Roda Viva”.

· Eliseu Caetano, repórter, tem realizado alguns trabalhos para a CNN Brasil nos Estados Unidos.

C´est fini

Luis Ernesto Lacombe, recente contratação da Rede TV!, tem afirmado que comandará três projetos no jornalismo. O diário “Opinião no ar”, já em cartaz, um projeto noturno e algo no digital. Brinca que vai “morar na emissora”.