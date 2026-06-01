Capotamento na SP-332 interdita faixa e mobiliza equipes de resgate

Motorista saiu do veículo sem ferimentos aparentes após perder o controle e atingir a defensa metálica no km 145

Um veículo capotou na manhã deste domingo, dia 31, na Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, na altura do km 145.

Segundo as informações, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a defensa metálica da rodovia antes do capotamento. O chamado foi feito por motoristas que passavam pelo local.

Ao chegar ao trecho, a Defesa Civil constatou que o condutor já havia saído do veículo sem ferimentos aparentes.

A equipe de resgate da concessionária também foi acionada para garantir a segurança da área e auxiliar no atendimento da ocorrência.

Uma faixa da rodovia precisou ser temporariamente interditada para a remoção do automóvel. Após a conclusão dos trabalhos, o trecho foi totalmente liberado.

Crédito da foto: Defesa Civil

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