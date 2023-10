Captura de Procurado na Cidade de Mogi Guaçu

Da Redação

Na tarde de 14 de outubro, por volta das 15 horas, a cidade de Mogi Guaçu testemunhou um episódio de patrulhamento ostensivo e preventivo que resultou na captura de um procurado pela justiça. O protagonista dessa história foi o indivíduo identificado como LAT, cujo nome constava em um mandado de prisão em aberto.

Tudo começou quando uma equipe policial estava realizando um patrulhamento de rotina pela Rua José de Araújo. Durante sua ronda, os policiais notaram um homem caminhante na via, acompanhado por um cachorro de grande porte que, notavelmente, não estava usando coleira.

A atitude do indivíduo em questão chamou a atenção dos agentes da lei, pois a presença de um animal sem coleira poderia representar um risco tanto para a ordem pública quanto para a integridade dos transeuntes. Com isso, os policiais optaram por abordar o homem e explicar a importância da coleira para o bem-estar de todos naquela via.

No entanto, o estágio dessa abordagem revelou uma reviravolta surpreendente. Durante a verificação da situação criminal do indivíduo, os policiais descobriram que ele estava sendo procurado pela justiça. Um mandado de prisão em seu desfavor estava em aberto, e essa descoberta mudou completamente no curso dos acontecimentos.

Diante dessa constatação, os policiais informaram ao indivíduo sobre sua condição de procurado pela justiça e garantiram que seus direitos constitucionais fossem respeitados. Em seguida, LAT foi encaminhado à central de polícia judiciária.

Ao chegarem à central, o Distrito Policial informou ao delegado de plantão sobre a situação. O delegado, deu cumprimento ao mandado de prisão que pesava sobre LAT. Dessa forma, o capturado ficou à disposição da justiça, que tomará as medidas convenientes para tratar seu caso.