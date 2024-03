Captura de Procurados em Artur Nogueira: Casal Preso por Mandado de Prisão

Da Redação

Na tarde do dia 6 de março, em Artur Nogueira, uma operação policial resultou na captura de dois indivíduos procurados pela justiça. Os suspeitos, identificados como A. A. S. L. T, de 44 anos, e B. B. S, de 21 anos, foram abordados pela equipe policial após receberem informações sobre a presença do casal na região.

Os policiais iniciaram o patrulhamento com o intuito de localizar o casal, e em determinado momento avistaram os dois indivíduos caminhando pela via. Após realizar a abordagem e proceder à busca pessoal, não foram encontrados itens ilícitos com os suspeitos. Contudo, ao realizar uma pesquisa de dados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foi confirmada a existência de mandados de prisão para ambos os abordados.

Diante da constatação dos mandados de prisão em aberto, os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia local, onde ficaram à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis.