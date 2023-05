Carla Melo e Jorge & Mateus comandam o penúltimo dia da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar

No próximo sábado (27), nomes consagrados da música sertaneja como Jorge & Mateus e outros da nova geração do gênero como a cantora Carla Melo se reúnem no Centro de Eventos Boiódromo, em Cajamar/SP, para agitar o público que marcar presença no penúltimo dia da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Cajamar – considerado um dos maiores rodeios do Brasil. O show de Carla Melo vai acontecer no Palco 2 da festa. No mesmo dia também se apresentam os DJs Alok e Maju Santana.

No repertório da artista, estarão clássicos da música sertaneja que marcaram gerações, sucessos da atualidade, além de autorais. Atualmente, Carla Melo está trabalhando a divulgação das músicas do seu segundo EP. “Conheço a peça” foi a música escolhida para apresentar o projeto que chega recheado de muitas novidades. A produção musical é assinada por Nilton Santin, e o planejamento e a distribuição de todo o trabalho é da produtora BR360 Digital. Além de “Conheço a peça”, também faz parte do EP “Agenda deserta”, “Remoendo”, “Ciúmes camuflado” e “Água e sal”.

Plataformas digitais:

https://bfan.link/conheco-a-peca

“Esse novo projeto chega com outra pegada, outra cara e outros objetivos. As músicas têm mais um pouco da minha personalidade para que as pessoas possam conhecer mais um pouco a Carla Melo. Minha maior intenção é ir me apresentando aos poucos a cada música”, conta ela que teve a preparação da vocal coach Danila Gregório, além do trabalho impecável do fotógrafo Raoní Carneiro que repaginou todo o seu material visual. Vale destacar que no Spotify, ela já ultrapassou a marca de 1.5 milhão de plays.

CARLA MELO

Mineira, natural da cidade de Alpinópolis, a cantora e compositora Carla Melo tem o foco e a resiliência como uma de suas grandes virtudes para escrever o seu nome na carreira artística. Ainda criança, se mudou para Passos, município vizinho. Logo depois foi para Serrana, cidade do interior do Estado de São Paulo. Anos mais tarde, fixou residência em Araraquara, para depois seguir para a capital paulista. Em cada um desses lugares, estudou, aprendeu, e ganhou experiência para desbravar novos horizontes em sua vida.

Desde pequena, Carla ouvia todo o tipo de música. Desde Xuxa, passando por Shakira, Beyoncé, Sandy & Junior e, principalmente, o RBD que teve o auge do sucesso enquanto ela estava já na adolescência. O grupo mexicano, aliás, foi uma de suas principais influências musicais. Na família, sempre teve em seu avô materno, Manoel de Oliveira Melo – cantor sertanejo – sua grande fonte de inspiração, especialmente de vida.

Eclética, Carla gosta de ouvir todo o tipo de gênero musical, sempre acreditando que cada estilo traz uma singularidade e uma técnica nova. Suas principais influências vocais sempre estiveram mais no universo pop e soul. Artistas como Shakira, Beyoncé, Whitney Houston, Demi Lovato, Anahí, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Shania Twain, Amy Winehouse, Amy Lee entre várias outros vocais femininos estão entre suas favoritas. No nacional, também são várias as influências, desde Elis Regina e Maysa às atuais Luísa Sonza e Priscilla Alcântara.

Aos 12 anos de idade, incentivada por um professor, começou a escrever algumas canções, até mesmo como forma de vencer sua timidez e expressar suas emoções no papel, e depois, em forma de música. Desde criança, Carla já se cobrava muito, em busca da perfeição. Ela escolhia músicas cada vez mais difíceis para cantar. Escutava a mesma música várias e várias vezes para decorar por completo e então cantá-la para descobrir se realmente havia aprendido.

Foi no casamento de sua irmã que toda a família conheceu, de fato, o seu talento artístico. Durante a festa, apenas para familiares, ela deixou a timidez de lado, pegou o microfone e começou a cantar junto com o músico contratado para se apresentar. Depois de quase duas décadas, sua família descobriu que ela sabia cantar. Desde então, todos a apoiaram para seguir a carreira musical. Sempre em busca de aprimorar o seu talento, começou a fazer aulas de canto, piano e violão.

Participou e venceu uma seletiva para cantar no grupo RBD Cover, produzido pela 4i Artes. Neste grupo foram feitas suas primeiras apresentações no palco. Foi também vocalista de uma banda de rock, em Araraquara. Conheceu grandes amigos e parceiros como o fotógrafo Raoní Carneiro. Vivendo uma nova fase em sua vida, em 2022, resolveu morar em São Paulo para viver novos projetos. Preparada e ansiosa para viver novos desafios, independente do gênero, Carla Melo está disposta a escrever o seu nome no mercado musical. Seu principal sonho, através da sua música, é de tocar e eternizar momentos na vida das pessoas.