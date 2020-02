Carnaval 2020: tendências que farão a cabeça dos foliões

Docente de moda do Senac Mogi Guaçu dá dicas para fazer bonito nos bloquinhos e clubes da região

A época mais alegre do ano no Brasil está se aproximando. Em poucas semanas as ruas estarão tomadas por confete, serpentinas e muito glitter.

E para quem quer arrasar no look, Nayara Fadel, docente da área de moda do Senac Mogi Guaçu, conta quais são as tendências para este ano.

“Se no ano passado os grandes destaques eram as tiaras de unicórnio e de sereismo, o Carnaval 2020 dá destaque para as influências orientais e vindas dos festivais de música, como Coachella e o Lollapalooza, que são as tranças e os chapéus”, conta.

Outros destaques para este ano, segundo a especialista, são quepes dourados, tiaras e ombreiras com franjas brilhosas e paetês pendurados nas laterais.

“Nessa época vale o exagero, então pode fazer um mix de materiais, texturas, cores e tudo sempre regado a muito glitter, preferencialmente os ecológicos”, pondera.

Nas cabeças, a docente ressalta as referências astrológicas, tiaras com planetas, lua, estrelas e sol estarão em alta, assim como as frases divertidas vindas das redes sociais.

“Ao invés de comprar tudo pronto, uma ideia é reunir a turma e colocar a mão na massa, fazendo os adereços personalizados. É possível fazer sozinho desde adornos de cabeça e cabelo, até a colocação de brilhos na roupa”, enfatiza Nayara.

Para completar o look, as sainhas de tules – já conhecidas de outros carnavais – continuam circulando pelas ruas.

Já os homens, podem investir em bermudas mais curtas e coloridas, estampas florais e listras mais alegres e peças em neon. “O neon pode estar presente desde a maquiagem até o tênis, essa tonalidade pode ser bastante explorada nas peças de Carnaval”, ensina.

A última dica da docente para as fantasias é ter atenção em relação aos materiais que compõem a peça escolhida. “Antes de cair na folia cheque se a roupa ou acessório não está apertado ou quente demais, pois isso pode estragar a diversão e ainda causar irritações na pele”, finaliza.